Ortopedi v Orlové končí, s krajem se neshodli. Lékaři odmítli stěhování oddělení do Karviné

Spor o působení sehraného ortopedického týmu z Orlové končí odchodem většiny zdravotníků. Lékaři a sestry hromadně podali výpovědi po rozhodnutí kraje, že se jejich oddělení přestěhuje do Karviné. Žádný lékař výpověď nestáhl ani po naléhání hejtmanství. Kraj zase odmítl nabídku ortopedů, že budou fungovat v jiné jeho nemocnici v Havířově. Zlín 19:11 27. ledna 2020

Oddělení ortopedie tak v Orlové končí po 40 letech a pacienti budou muset za lékaři dojíždět.

Zdejší tým ročně provedl zhruba 1500 operací. Když krajští zastupitelé ale loni v březnu schválili takzvanou optimalizaci nemocnic, měli se podle plánu přestěhovat do Karviné. Jenže to zdravotníci kvůli tamním nevyhovujícím operačním sálům odmítli a podali hromadnou výpověď.

„Optimalizace je optimalizace, tak to tak chtěli, vyšší moc rozhodla. Zabojovali jsme, neuděláme s tím už nic,“ krčí rameny Vlasta Donová, zdravotní sestra a bývalá vrchní sestra orlovské ortopedie.

V Orlové zůstane jen ortopedická ambulance, zdejší oddělení nahradí stanice s 20 lůžky v nemocnici v Karviné-Ráji. A pacienti tam budou muset dojíždět. „A jak s těmi berličkami, to nevím. Je to dost nepříjemné. Velká škoda, že to tady v Orlové ruší,“ říká paní Marcela, jedna z pacientek.

Nové sály

v Karviné už připravují projekt na vybudování dvou zcela nových sálů pro ortopedy, hotové by měly být v příštím roce zřejmě v dubnu. Sehraný tým orlovských ortopedů už tam ale operovat nebude.

„Přestože tým lékařů nestáhl své výpovědi, vybudoval se nový tým ortopedických lékařů, který zabezpečuje povinné personální vybavení vůči zdravotním pojišťovnám a současně splňuje požadavky, abychom zůstali nadále v oboru ortopedie akreditovaným pracovištěm,“ vysvětlila mluvčí karvinské nemocnice Radana Fleischerová.

Výpovědní lhůta orlovským zdravotníků končí v pátek.