Samota je stejné zdravotní riziko jako 15 cigaret denně. Na věku nezáleží

Absence sociálního kontaktu zvyšuje riziko úmrtnosti o polovinu – podle výzkumníků jde o rizikový faktor silnější než alkohol nebo obezita. „Osamělost není diagnóza, proto ji nesledujeme,“ říká ministerstvo zdravotnictví.

V lednu 2018 tehdejší britská premiérka Theresa Mayová jmenovala „ministryni pro osamělost“. Problém s lidmi bez sociálních vazeb se stal tak závažný, že si v očích vlády vysloužil samostatnou agendu. O několik měsíců později premiérka spustila strategii, která v péči o osamocené propojila několik ministerstev.

„Osamělost je pro zdraví horší než 15 cigaret denně,“ argumentovali tehdy Britové.

Existuje řada studií, které překvapivě silný vliv osamělosti na fyzické zdraví – u duševního je propojení zřejmé – potvrzují.

Sociální vztahy a riziko úmrtí Článek Holt-Lunstadové a Smithe z roku 2010 je takzvaná metastudie – zkoumá výsledky předchozích studií k danému tématu. Vychází ze 148 studií, kterých se zúčastnilo přes 300 tisíc lidí převážně ze severní Ameriky a Evropy, v průměru sledovaných po dobu 7,5 roku. Celou studii najdete zde.

Srovnání osamělosti s pravidelným kouřením cigaret vychází z klasické studie Sociální vztahy a riziko úmrtí Juliane Holt-Lunstadové a Timothy Smithe. Ta tvrdí, že lidé s dostatečnými sociálními vazbami mají o polovinu větší pravděpodobnost přežití než ti, kterým takové vztahy chybí. Efekt samoty je podle výzkumníků srovnatelný s účinkem pravidelného kouření a je dokonce vyšší, než dobře prozkoumaná zdravotní rizika – například obezita nebo nedostatek pohybu.

„Účinek osamělosti je srovnatelný ve všech věkových skupinách a u obou pohlaví, nerozhoduje původní zdravotní stav ani příčina úmrtí,“ upozorňují výzkumníci na fakt, že vyšší zdravotní rizika se netýkají jen starších lidí. Vyšší úmrtnost je také mezi mladými „singles“. Připomíná to také zmiňovaná strategie – podle ní se „stále samy“ cítí tři procenta Britů nad 65 let, ale osm procent ve věku 16 až 34.

Jedním z mechanismů, kterými se samota projevuje na fyzickém zdraví, je podle studie zhoršení imunity. Další zmiňuje publikace Světové zdravotnické organizace (WHO) Sociální předpoklady zdraví: Tvrdá fakta.

„Sociální izolace je spojena s vyšším rizikem předčasného úmrtí a horší šancí přežití po infarktu,“ upozorňuje WHO. „U lidí, kteří mají nižší sociální a emocionální podporu od okolí, je také větší pravděpodobnost deprese, vyšší risk komplikací v těhotenství a výraznější komplikace spojené s chronickými nemocemi.“

Holt-Lunstadová a Smith, autoři původní studie, navíc upozorňují, že padesátiprocentní zvýšení rizika úmrtí spojené s osamělostí je možná podhodnocené. Většina studií, ze kterých jejich práce vychází, totiž pracuje s binárním hodnocením, kdy respondenti na otázku po osamocení odpovídali pouze ano/ne. Studie, které ale zkoumaly mimo to také kvalitu sociálních vazeb, naznačovaly ještě vyšší – až devadesátiprocentní – zvýšení úmrtnosti u osamocených lidí. Podle výzkumníků například „přibývá vědecké literatury, která upozorňuje na různorodé efekty spojené s kvalitou manželského soužití“. Mezi řádky tak naznačují, že efekt sociálních vazeb nemusí být vždy pozitivní. Jinými slovy, manželství může pravděpodobnost úmrtí i zvyšovat.

Osamělost není diagnóza

„Osamělost není diagnóza, proto ji nesledujeme. Spadá do gesce ministerstva práce a sociálních věcí,“ odpovědělo serveru iROZHLAS.cz ministerstvo zdravotnictví na dotaz, zda v Česku existuje strategie pro řešení vyššího rizika osamělých lidí.

„V Česku máme oddělenou zdravotnickou a sociální statistiku,“ vysvětluje argument ministerstva ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

„Strategii, která by s osamělostí pracovala, skutečně nemáme,“ dodává Dušek. „My o pacientech nevíme ani to, čím se živí. Na to, abychom se k takovým informacím dostali, by se musel zásadně změnit zákon, a na to nevěřím. Ale rozhodně to není tak, že bychom sociální vazby ignorovali, ty samozřejmě řeší služby na zdravotně-sociálním pomezí.“

Dušek také upozorňuje, že interpretace studie není bez rizik.

„Nejsem si vůbec jistý, jestli je opravdu samota tak závažný rizikový faktor. Spíš se domnívám, že za zvýšené riziko mortality mohou skryté faktory, které podobné studie nedokáží odfiltrovat. Pro metastudie to platí dvojnásob. Problém s osamělostí se navíc týká spíš zemí jako Spojené státy, Velká Británie nebo Švýcarsko. U nás jsou zatím významnější ty klasické rizikové faktory: Češi mají třicetiprocentní prokouřenost a třetina trpí rizikovou obezitou,“ tvrdí.

Atlas samoty

Zdravotnická statistika tedy počty osamocených lidí nesleduje. Napovědět, kde v Česku žijí, nicméně mohou data ze sčítání obyvatel v roce 2011. V nich totiž figuruje ukazatel počtu lidí ve společné domácnosti. Není tak těžké ukázat, kde je nejvyšší podíl jednočlenných domácností.