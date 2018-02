Pacientce vpíchla vzduch do žíly, tvrdí obžaloba. 'Nezabila jsem ji,' brání se u soudu ošetřovatelka

Jednadvacetiletá ošetřovatelka z mladoboleslavské nemocnice v úterý u soudu popřela, že by se pokusila zavraždit jednu z pacientek. Odvolala tak své dřívější přiznání. Policistům prý loni v březnu lhala, aby si uškodila. Ošetřovatelka podle obžaloby vpíchla loni v březnu na chirurgickém oddělení 88leté pacientce do žíly vzduch. Žena následně zemřela. Pracovnici Klaudiánovy nemocnice hrozí až dvacetiletý trest vězení. Praha 6:30 20. 2. 2018 (Aktualizováno: 12:05 20. 2. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednadvacetiletá ošetřovatelka z mladoboleslavské nemocnice (vlevo) u soudu popřela, že by se pokusila zavraždit jednu z pacientek | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Ošetřovatelka v úterý u pražského krajského soudu popsala, že se léčila na psychiatrii. V den smrti pacientky v mladoboleslavské nemocnici si prý vzala několik tabletek lexaurinu proti úzkosti.

Následně podle obžaloby usmrtila 88letou pacientku a o vraždě také měla napsat SMS kolegovi. Ve vazbě se žena několikrát pokusila o sebevraždu.

„U té paní jsem vůbec nebyla. Vymyslela jsem si to," řekla při výpovědi u soudu. Důvodem podle ní bylo přání, aby se o ni začalo zajímat okolí. Tvrdila, že měla problémy se vztahy a chtěla na sebe upoutat pozornost jednoho muže.

Soudce však obžalovanou upozornil, že se k činu přiznala při výslechu na policii, u kterého byl přítomen i její obhájce. „Na policii mi řekli, že když se nepřiznám, tak dostanu doživotí a nikdy neuvidím svého syna," zdůvodnila své přiznání.

Podle státního zástupce není odvolání přiznání velkou čárou přes rozpočet. „Výpověď, kterou obžalovaná v přípravném řízení učinila, je poměrně obsáhlá, velmi konkrétní. Těžko si umím představit, že by si to vymýšlela je proto, aby se učinila zajímavou před nějakým svým známým. Domnívá se, že to není příliš pravděpodobné,“ uvedl Tomáš Milec.

12 až 20 let vězení

„Obžalované je kladeno za vinu, že se dopustila pokusu vraždy, kdy zákon za tento trestný čin stanovuje trest odnětí svobody 12 až 20 let,“ řekla Radiožurnálu Jitka Vlnová z Krajského soudu v Praze.

Doplnila také, jak dlouho bude soudní senát případ projednávat: „Hlavní líčení je zatím naplánováno na tři dny. Bude probíhat 20. až 22. února.“

Obžalovaná pracovala v mladoboleslavské nemocnici jako ošetřovatelka rok a půl. Na chirurgickém oddělení pomáhala zdravotním sestrám. Na rozdíl od nich ale nesměla kvůli nižšímu vzdělání pacientům například podávat injekce.

Státní zástupce Milec v obžalobě popsal, že ošetřovatelka seniorce loni v březnu odstranila infuzi ze zavedené kanyly, ačkoliv k tomu neměla oprávnění. Následně jí podle státního zástupce vpíchla do žíly vzduch. Žena zemřela na následky dýchacích a dalších potíží.

Policie původně ošetřovatelku obvinila z vraždy. Žena ale kvůli nejasnému prokazování souvislosti s úmrtím nakonec čelí obžalobě z pokusu o vraždu.

Obžalovaná je od činu ve vazbě. Dál zůstává zaměstnankyní mladoboleslavské Klaudiánovy nemocnice, nedostává ale žádný plat. Nemocnice říká, že nešlo o systémové pochybení, ale o selhání jednotlivce.

Mluvčí Hana Kopalová loni v březnu popisovala, že úzce spolupracují s policisty: „Ve chvíli, kdy jsme dostali informaci o vyšetřování, paní nastoupila na neplacené volno. Učinili jsme několik bezpečnostních opatření, aby neměla přístup do areálu nemocnice.“

Sestra z Rumburku a heparinový vrah

Mladoboleslavský případ se podobá kauze zdravotní sestry z Rumburku, která byla obžalována z šesti vražd pacientů. Na základě znaleckých posudků zabíjela podáním injekcí draslíku.

Celou dobu tvrdila, že je nevinná: „Nikoho jsem neusmrtila. Já si to nedovedu vysvětlit.“ Hrozil jí doživotní trest. Soudy ale ženu osvobodily. Předseda senátu pražského vrchního soudu Michal Hodoušek v létě 2016 potvrdil rozhodnutí nižšího soudu. Neprokázalo se, že by žena zabíjela.

Zdravotní sestra strávila ve vazbě víc než rok. Po státu teď žádá pětimilionové odškodné. Ministerstvo spravedlnosti ji mimosoudně vyplatilo víc než milion korun.

Jiným známým případem z prostředí nemocnice je kauza Petra Zelenky, kterému se přezdívá heparinový vrah. Za sérii vražd v havlíčkobrodské nemocnici mu soud před deseti lety uložil doživotní trest. Zelenka pracoval jako ošetřovatel na anesteziologicko-resuscitačním oddělení.