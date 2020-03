‚Vláda by měla využít legislativní nouze a změnit zákon o ošetřovném,‘ tvrdí lidovec Kaňkovský

Zavření všech škol kromě těch mateřských (a základních uměleckých) a zákaz akcí s účastí víc než sta lidí hodnotí parlamentní opozice kladně. Podle místopředsedy sněmovního výboru pro zdravotnictví Víta Kaňkovského (KDU-ČSL) mají několik podnětů, na které by vláda neměla zapomenout: dostatek ochranných prostředků pro zdravotníky a plnou mzdu pro rodiče dětí. Praha 17:36 11. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Kaňkovský za KDU-ČSL | Foto: Khalil Baalbaki

„Mohu říct za sebe i za klub KDU-ČSL, že s preventivními opatřeními, které včera (úterý 10. března) představila vláda, souhlasíme. V situaci, kterou vnímám jako velmi citlivou, si myslím, že je to správné opatření. V tuto chvíli je potřeba odložit politická trička a spíš se bavit o tom, abychom dokázali spojit síly a udělat co nejúčinnější opatření pro minimalizování dopadů nákazy koronavirem,“ říká poslanec Kaňkovský v Interview Plus.

Některé státy, mezi kterými jsme i my, už ale uzavřely svůj trh se zdravotnickým materiálem. Od středy se mezi tyto státy počítá i Německo.

„Pokud si vezmete, že dodavatelé jsou vesměs nadnárodní firmy, ze kterých mnohé mají sídlo v Německu, tak je tato situace opravdu obtížná. Nicméně, je potřeba uvolnit zásoby, které má stát pro kritickou infrastrukturu. Je potřeba jednat i se zdravotnickými zařízeními v tom smyslu, že pokud by se jim některého materiálu nedostávalo, tak je třeba uvažovat i o snížení plánovaných výkonů, přestože to je nepopulární. Ale je možné, že jiné řešení nebude.“

Komunikace vlády?

Dál je prý potřeba zintenzivnit komunikaci s kraji a provést podrobnou analýzu zásob zdravotníků. „Premiér nám to slíbil,… na stránkách ministerstva zdravotnictví jsem zaznamenal výběrové řízení na dodavatele respirátorů – tady se je ale třeba ptát, jestli v této, dá se říct kritické situaci, nejde tento způsob urychlit, případně nakoupit napřímo.“

Preventivní opatření jsou tak podle poslance a zároveň primáře oddělení Centrální operační sály a centrální sterilizace Nemocnice Havlíčkův Brod nastavena dobře. „Nejde ale vyloučit, že se budou ještě zpřísňovat s tím, jak narůstá počet zjištěných případů, který se, bohužel nerovná počtu reálných případů… Jak řekl i náměstek (ministra zdravotnictví) Roman Prymula, jakmile se dostaneme někde nad sto zjištěných nakažených, tak bude i epidemiologické trasování (tedy zjišťování kontaktů) už velmi obtížné.“

A co chaos, který vláda způsobila po vyhlášení zavření škol? O uzavření vysokých škol byla veřejnost informována zhruba o hodinu později a nevěděl o tom ani ministr školství. „Tady bych připomínky měl,“ přiznává.

Poslanci chtěli o opatřeních kolem koronaviru jednat už 28. ledna, ale koaliční poslanci jednání zablokovali. „Na začátku tady byla některá chaotická vyjádření ze strany vlády, na druhé straně,… situace je velmi dynamická.“ Je prý potřeba komunikovat nejen mezi sebou, ale hlavně s krajskými samosprávami a se starosty, kteří jsou při samotné komunikaci s občany jedni z nejdůležitějších.

Rodiče s dětmi za plnou mzdu

Šéf KDU-ČSL Marian Jurečka navrhuje, aby stát rodičům, kteří zůstanou doma s dětmi, zajistil plnou mzdu. Zatím je „ošetřovné“ 60 %. „Máme celou řadu nízkopříjmových rodin. Když jeden z rodičů zůstane na 60 % vyměřovacího základu, navíc v řádech týdnů, je to pro ně výrazný deficit rozpočtu. Takže to bychom chtěli kompenzovat, tedy 100 % mzdy zaměstnance. Druhá věc je délka ošetřovného, což je urgentní úkol pro vládu,“ vysvětluje.

Ošetřovné totiž rodič pobírá pouhých devět pracovních dnů, a pokud budou školy zavřené déle, což se předpokládá, tak lidé nebudou vědět, co mají dál dělat.

„Nabádáme tak vládu, aby využila institut legislativní nouze a v řádu hodin připravila změnu zákona o nemocenském pojištění.“ Lidovcům jde o tom, aby se zavedl institut mimořádné situace, který by nařízením vlády umožňoval na dobu neurčitou ošetřovné prodloužit nebo ukončit. „Bylo by lepší, kdyby to připravila vláda v průběhu tohoto týdne. Kdyby k tomu nedošlo, jsme připraveni přijít s vlastním návrhem,“ slibuje.

Už se ale ozývají rodiče, kteří jsou živnostníci, tedy tzv. OSVČ, kteří ale nárok na ošetřovné nemají. „V dlouhodobém horizontu chápu hlasy, podle kterých jde o jakési riziko podnikání. V této mimořádné situaci, ve které se dá očekávat, že i OSVČ budou mít propad v příjmech ve svých tržbách, jde o mimořádné opatření… a stát by k nim měl přistupovat s větším pochopením… Stejně jako k zaměstnancům, ale pouze na dobu mimořádných opatření,“ dodává.

Mateřinky?

Jak se pak poslanec Vít Kaňkovský dívá na zřejmě nejvíc sporné neuzavření mateřských škol? „Tam je to na zvážení, vláda to zhodnotila, jako že jde o menší kolektivy dětí, což je pravda… Není tam tak velký kontakt jako mezi žáky škol. Vláda taky naznačila, že by se nám mohla dalšími zaměstnanci na ošetřovném zhoršit situace v kritické infrastruktuře. Řada zdravotních sester má malé děti a je toho víc… Na druhé straně, to, že se nezavřely ZUŠky, jen se jim to doporučilo, myslím, že se uzavřít měly, stejně jako domy dětí a mládeže.“

Jak konkrétně by mělo vypadat chování lidí? Jak hodnotí uzavření kulturních a jiných akcí nad sto lidí? Odpovědi si poslechněte v audiozáznamu Interview Plus Michaela Rozsypala.