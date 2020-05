Rodiče napíší důvod a získají ošetřovné. ‚S kontrolami nepočítáme,‘ říká šéf správy sociálního zabezpečení

Rodiče, kteří nepošlou děti do škol a školek po 25. květnu, budou mít i nadále nárok na ošetřovné, pokud uvedou závažné důvody. Počítá s tím novela zákona, kterou zatím schválila jen poslanecká sněmovna. Jak vážné ty důvody jsou, zřejmě nikdo nezkontroluje. „Možnosti zpětného zkoumání tam žádné nejsou, pokud právní úprava se takto schválí, tak budeme věřit rodičům," říká František Boháček, ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení. Praha 19:41 14. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novela je důležitá hlavně pro rodiče dětí mateřských škol, kteří by po 25. květnu mohli o nárok na ošetřovné přijít. (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

„Právní úprava stojí na tom, že rodič něco tvrdí a řada těch věcí je nepřezkoumatelná, s kontrolou zákon v tuto chvíli nepočítá. Ani my nepočítáme, že bychom to kontrolovali. Nám pouze rodič uvede, proč ho neumístí,“ vysvětluje Boháček.

Poslechněte si celý rozhovor s Františkem Boháčkem, ústředním ředitelem České správy sociálního zabezpečení

Pokud by ale vznikl spor o dávku, mohla by Česka správa sociálního zabezpečení uvedené důvody zkoumat ve správním řízení.

V každém případě ale rodič musí uvést důvody, kterého k rozhodnutí vedly. Ty budou na tiskopisu ve výčtu. „Rodič jen zaškrtne. Bez ohledu na to, jestli je to pravda, my to vezmeme. Případně může rodič uvést jiný vážný důvod,“ říká Boháček. Primárně podle něj jde o zdravotní důvody nebo kapacity školek a školních skupin.

Otevřené mateřské školy

Základní školy jsou zavřené do 30. června a účast dětí na výuce v nich je nyní dobrovolná. Kdyby nebyla novela přijata, tak rodiče, kteří děti nepošlou do školy, budou stále mít nárok na ošetřovné. Rodiče dětí z mateřských škol by ale nárok na ošetřovné po 25. květnu neměli, a to z důvodu, že mateřské školy jsou opět otevřené.

„Když se jim otevře mateřská školka, tak už nesplňují podmínky, aby mohli pobírat ošetřovné, takže by tam měli to dítě dát. A péči by museli zajistit jinak, protože by ztratili nárok na ošetřovné,“ říká Boháček. Pokud ale novela projde, rodiče budou moci pobírat ošetřovné, pokud uvedou důvod.

Čekání na peníze

Rodiče mohli o ošetřovné žádat už od března. Někteří ale stále čekají na platbu.

„Taková situace nastat mohla, máme informace od rodičů. Případy řešíme individuálně.

Podstatné je, jak o ošetřovné požádali,“ vysvětluje Boháček. Podle něj je důležité jestli vše vyplnili, předali tiskopisy a kdy zaměstnavatel postoupil podklady na Českou správu sociálního zabezpečení.

Takových žádostí bylo podle Boháčka na začátku týdne pět procent, kterým nebyla dávka za březen vyplacena. Všechny jsou ale ve fázi došetřování s tím, že chyba většinou není na straně sociální správy, ale straně žadatelů.