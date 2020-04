Senát potvrdil zvýšení ošetřovného na 80 % mzdy. Týkat se může až 181 tisíc lidí nejdéle do prázdnin

V souvislosti s uzavřením škol vzroste ze 60 na 80 procent denního vyměřovacího základu ošetřovné pro rodiče. Ošetřovné bude stát vyplácet zpětně od začátku dubna a rodiče jej budou dostávat nejdéle do letních prázdnin. Velká část rodin je na dávce závislá a standardní ošetřovné 60 procent jim nestačí. Senát novelu schválil, proti nebyl nikdo z přítomných. Nyní dostane novelu k podpisu prezident Miloš Zeman. Praha 12:37 29. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zvýšené ošetřovné bude stát vyplácet podle předlohy zpětně od začátku dubna. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ze 60 na 80 procent denního vyměřovacího základu vzroste ošetřovné pro rodiče, kteří zůstali doma s potomky v souvislosti s uzavřením škol a školek kvůli koronavirové krizi. Senát ve středu novelu schválil hlasy 64 ze 68 přítomných členů, proti nebyl nikdo. Dávku nově dostane vedle zaměstnanců i část lidí, kteří pracují na dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Zvýšené ošetřovné bude stát vyplácet podle předlohy zpětně od začátku dubna. Rodiče budou dávku dostávat nejdéle do letních prázdnin.

Lidé pracující na dohody budou mít nárok na ošetřovné za podmínky, že z nich bylo v minulosti odváděno nemocenské pojištění a jsou stále platné. Takzvaným dohodářům vyplatí stát za období od uzavření škol do konce března ošetřovné 60 procent denního vyměřovacího základu, od dubna 80 procent.

Senátor Michael Canov (SLK) se v debatě pozastavoval nad tím, že úřady kvůli ošetřovnému podle něho požadují potvrzení ředitelů škol, že jsou zavřené, ač o tom rozhodla vláda. „Je to naprosto absurdní. To není jenom byrokracie, to je šikana, a dokonce se nebojím ani slova buzerace,“ řekl.

‚Mechanismus funguje 40 let‘

Maláčová oponovala, že formulář potvrzuje, že zaměstnanec má vlastní dítě do 13 let věku. „Mechanismus funguje asi 40 let,“ podotkla. Pokud by šlo o potvrzení o uzavření školy, bylo by to "na hlavu", zdůraznila. Canov si ale stál za svým. „Potvrzení o uzavření školského zařízení není potvrzení o existenci dítěte,“ prohlásil s odvoláním na formulář.

Zvýšené ošetřovné se přibližuje podle důvodové zprávy úrovni čisté mzdy s uplatněním slevy na poplatníka. Na dávce je závislá velká část rodin s dětmi a standardní ošetřovné 60 procent nestačí v mnoha případech pokrýt jejich základní životní výdaje, zejména u samoživitelek a samoživitelů, stojí ve zdůvodnění.

Dávku může podle důvodové zprávy pobírat až 181 000 lidí. Celkové výdaje státu za 30 dní by po zvýšení činily v takovém případě zhruba 3,5 miliardy korun. Při nynější hodnotě ošetřovného je to o 0,9 miliardy korun méně. Maláčová řekla, že správa sociálního zabezpečení vyplatila k dnešku asi 160 000 dávek.

Do konce června

Rozšířené ošetřovné související s uzavřením škol zavedl zákon, který nabyl účinnosti v posledních březnových dnech. Stát je vyplácí rodičům dětí do 13 let. Vztahuje se na celou dobu uzavření škol, nynější novela stanoví nejzazší hranici 30. června. Úprava dočasně nahradila standardní dobu výplaty nejvýše devět dní, když děti navíc nesmějí být starší deseti let.

Stát podle už účinného zákona hradí ošetřovné i lidem, kteří se doma starají o postižené členy rodiny po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb. Ošetřovné se vztahuje také na péči o všechny nezaopatřené děti s postižením nejméně v prvním stupni, které nyní nemohou navštěvovat školu, a to bez věkového omezení. Příslušníci bezpečnostních sborů, tedy například policisté a hasiči, mají v těchto případech nárok na nekrácený průměrný služební příjem.

Školy se v Česku uzavřely 11. března. Otvírat by se měly postupně, v plném provozu do prázdnin ale nebudou.

