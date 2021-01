Zákazu navzdory. Na oslavě v Bendově hotelu byl i teplický zastupitel Kasal. Po zveřejnění rezignoval

Na oslavě, která se konala i přes protikoronavirová opatření, se v teplickém hotelu Prince de Ligne sešly desítky lidí.

Namátkou přišli ředitel liberecké krajské policie Vladislav Husák, expremiér Jiří Paroubek, místopředseda Rady České televize a exposlanec Jiří Šlégr nebo šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička, který už kvůli událostem na severu Čech složil mandát poslance za hnutí ANO.

Podle zjištění Radiožurnálu byl mezi hosty exposlance ČSSD Petra Bendy i Michal Kasal, zastupitel Teplic a předseda finančního výboru.

V úterý dopoledne, kdy se ho snažil Radiožurnál kontaktovat, napsal, že se ozve. Pak ale na dotazy, proč šel na oslavu, a tudíž porušoval vládní protiepidemická opatření, neodpověděl. Redakce se ho snažila urgovat, Kasal ale nezvedal telefon a nereagoval ani na SMS.

Vyjádření zaslal až po zveřejnění ve středu před polednem. „Chápu a respektuji, že na kohokoliv ve veřejné funkci je pohlíženo jiným měřítkem, proto jsem dnes rezignoval na funkci člena zastupitelstva města Teplice. Tím zároveň končí i moje členství ve finančním výboru. Jinou veřejnou funkci nezastávám,“ napsal Kasal (celé jeho vyjádření najdete v boxu, pozn. red.).

„S Petrem Bendou se znám již 40 let, kamarádi jsme od páté třídy základní školy. Minulý týden jsem mu k jeho 50. narozeninám byl skutečně popřát,“ doplnil.

Dopady pro hnutí

Zdeněk Kubec, předseda hnutí Zdraví Sport Prosperita, Radiožurnálu sdělil, že se zastupitelem Kasalem jeho účast na nelegální oslavě projedná. „Určitě se o tom pobavíme,“ prohlásil v úterý.

S Petrem Bendou se znám již 40 let, kamarádi jsme od páté třídy základní školy. Minulý týden jsem mu k jeho 50. narozeninám byl skutečně popřát. Detaily nemám zájem řešit veřejně s kýmkoliv dalším. Řešením případných protiepidemických přestupků se dle informací médií zabývá policie, která to jistě prošetří jako každý případný přestupek..“

Zatím ale nechtěl říct, jak moc incident poškozuje celé hnutí, nechtěl komentovat. „Já se k tomu opravdu nechci vyjadřovat,“ řekl pouze.

Ani primátor Teplic Hynek Hanza z ODS nechtěl zjištění Radiožurnálu komentovat s tím, že o Kasalově účasti na nelegální party nic neví. Zkritizoval ale oslavence a organizátora oslavy Petra Bendu.

„Doba je tak překotná a některá opatření jsou tak šílená, že tyto excesy se budou dít, i když v tomto případě je to exces čistě z rozmaru, nikoli ze zoufalství, jak to dělají každý den někteří restauratéři. To je zásadní rozdíl. S nimi pochopení mám, ale tohle je rozmar milionáře, který teď potopí několik významných politiků, což je naivita jich, ne organizátora,“ pravil primátor.

Nabídnutí funkce

Sobotní oslava už stála místo libereckého policejního šéfa Vladislava Husáka, kterého policejní prezident Jan Švejdar odvolá k 1. únoru. Zároveň s ním povede kázeňské řízení, do jehož ukončení bude Husák na řadové pozici bez příplatku za vedení.

Husák v písemném prohlášení uvedl, že nabídl svou funkci a dohodl se se Švejdarem na tom, že ho odvolá z funkce ředitele. Zda se bude chtít po ukončení kázeňského řízení na post vrátit, není z jeho prohlášení jasné.

Před tím pro web PressPort Magazín uvedl, že v hotelu měl domluvené setkání s Milanem Hniličkou a bývalým hokejistou a někdejším poslancem Jiřím Šlégrem o sportovní unii. Neupřesnil ale jaké.

Husák se prý o akci dozvěděl až na místě. Nezdůvodnil ale, proč jako policista účastníky neupozornil, že oslavy nejsou za nynější situace legální, a proč nepožádal o její rozpuštění.

Rovněž Šlégr prý byl v Teplicích na jednání. „Mohu potvrdit, že jsem navštívil hotel za účelem pracovní schůzky s panem Hniličkou,“ napsal serveru iROZHLAS.cz.

Paroubkova účast

Jedním z hostů byl bývalý premiér Jiří Paroubek. Ten v minulosti kritizoval účastníky demonstrací proti vládním opatřením za nenošení roušek a nedodržování rozestupů, což podle něj ukazovalo jejich bezohlednost.

„Petru Bendovi jsem krátce pogratuloval a pak jsem se věnoval práci. S jeho hotelovou společností mám dlouhodobou smlouvu o spolupráci. Řešil jsem s ředitelem a účetním jeho firmy hospodaření společnosti. Ostatně tak jako každý měsíc,“ řekl Blesku.

„Bláboly o mejdanu se mě dotýkají. Je o mně obecně známo, že již pět let nepiji alkohol. Přišlo mi rozumné a úsporné řešit v jednom pracovní věci a gratulaci, abych ušetřil jednu cestu do Teplic.“