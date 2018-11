Uzavření vysokých škol v roce 1939 si připomněli u Hlávkových kolejí politici i zástupci vysokých škol

Uzavření vysokých škol 17. listopadu 1939 a smrt studenta Jana Opletala a dalších umučených a popravených studentů si v sobotu připomněli lidé u Hlávkovy koleje v Praze. Pietního aktu se zúčastnil bývalý předseda Senátu Milan Štěch, senátor Jiří Drahoš, předseda SPD Tomio Okamura, ministr dopravy Dan Ťok, někteří rektoři vysokých škol, zástupci církví i studenti. Zazněly především apely na to, aby lidé nezapomínali na oběť studentů. Praha 16:35 17. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senátor Jiří Drahoš, bývalý předseda Senátu Milan Štěch a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima na pietní akci u Hlávkových kolejí. | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Vystupující se také zasazovali o to, aby se jediný mezinárodní svátek s českými kořeny vrátil do českých kalendářů. Totéž připomínali i účastníci vzpomínkového setkání u pamětní desky Jana Opletala v Žitné ulici, kterou organizuje Studentská komora rady vysokých škol a kam se vydali účastníci pietního aktu u koleje.

Deska připomíná i méně známou oběť nacistických represí z roku 1939, dělníka Václava Sedláčka. Kromě rektorů FF UK a ČVUT, kteří mluvili i u Hlávkovy koleje, přítomné pozdravil i rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek. Stejně jako pietu u koleje i poctu Opletalovi v Žitné zakončil zpěv hymny.

Například rektor ČVUT Vojtěch Petráček ve svém projevu varoval před relativizací významu událostí z roku 1989 a přechodu k demokracii. „Někdy jsou i ti, kdo druhé bili, vyznamenáváni ve jménu boje za svobodu,“ uvedl.

Český svaz bojovníku za svobodu před časem vyznamenal komunistu Zdeňka Ondráčka, který se jako policista podílel v roce 1989 na represích odpůrců komunistického režimu. Předseda svazu Jaroslav Vodička, který mu ocenění předal, se dnešní akce neúčastní.

Na zavření vysokých škol v roce 1939 reagoval celý svět. „Vzhledem k tvrdosti těchto opatření ani nepřekvapila silná mezinárodní reakce, kdy byl vyhlášen 17. listopad mezinárodním dnem studentstva,“ připomněl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Devětadevadesátiletý pamětník

Štěch ve svém projevu zase poděkoval pamětníkovi událostí listopadu 1939 Vojmíru Srdečnému, tehdejšímu studentovi, který se tradičně setkání u koleje účastnil. Letos je mu 99 let a ze zdravotních důvodu se z dnešní vzpomínky omluvil.

„Dnešní den je důkazem toho, že odvaha a ideje mládí, mohou rozpohybovat kola dějinných události,“ řekl Štěch. Věří, že ani dnešní mladí lidé by se nezalekli a po vzoru svých předchůdců by za svobodu a demokracii dokázali bojovat. „Právem je 17. listopad slaven jako Mezinárodní den studentstva a plně podporuji, aby se to více promítlo i v naší zemi. Studenti několikrát zasáhli významně do našich dějin,“ uvedl.

Po položení věnců před kolejí se průvod vydal do Žitné ulice, kde byl 28. října při protinacistické demonstraci zraněn Jan Opletal, který svým zraněním podlehl 11. listopadu 1939. Jeho pohřeb o čtyři dny později se opět stal velkou demonstrací proti okupaci a vedl k rozhodnutí Adolfa Hitlera zavřít české vysoké školy a k brutálnímu násilí na studentech.