Lékový ústav eviduje osm podezření na úmrtí po očkování. Příčina zatím není prokázaná

Havlíček: Tvrdý lockdown není ve hře. Ani demise vlády, ta by znamenala jen více zmatku

Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček odmítl upřesnit zpřísnění opatření, které Česko čeká. „Nemůžu to komentovat,“ uvedl. „V průběhu dne to doděláme a večer to vše zveřejníme,“ dodal.