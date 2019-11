Prvotní nápor po červnovém zmírnění podmínek oddlužení opadl. Počet žadatelů je i tak dvojnásobný

I přesto, že se počet zdvojnásobil, neziskové organizace čekaly, že žadatelů bude víc. Zároveň upozorňují na to, že někteří lidé nově do oddlužení vstoupit nemohou, protože mají příliš nízký příjem na to, aby mohli osobní bankrot vyhlásit.

Pan Miroslav dřív pracoval v továrně na koberce. Půjčku na vybavení domácnosti a kreditní kartu stíhal splácet. To se změnilo, když onemocněl se srdcem a strávil skoro rok v nemocnici. Skončil v invalidním důchodu, ke kterému si přivydělává úklidem. Aktuálně dluží zhruba půl milionu korun.

„Do insolvence nás nechtějí pustit, protože nám chybí nějaké peníze. Teď momentálně mám práci pro invalidní důchodce, ale stejně se do toho nevejdeme, protože nevydělávám tolik, kolik je potřeba.“

Lidé s dluhy z dětství mají šanci na mírnější oddlužení. Poslanci novelu schválili už v prvním čtení Číst článek

Pan Miroslav živí pět dětí a tím se mu navyšuje nezabavitelná částka. Příjmy rodině nevychází na to, aby zaplatila dohromady minimální splátku věřitelům a odměnu insolvenčnímu správci, tedy přes 2000 korun. V podobné situaci se ocitají taky někteří starobní důchodci.

KOMPLIKACE PŘI VSTUPU DO ODDLUŽENÍ

Podle ředitele Poradny při finanční tísni Davida Šmejkala řada lidí osobní bankrot ani vyhlásit nechce. Důvodem je to, že lidem v insolvenci totiž většinou zůstává méně peněz než lidem v exekuci.

„U lidí s nižší mzdou je opravdu velký problém. Pokud jim z rozpočtu vypadne jeden tisíc nebo dva tisíce korun, nemusí uživit rodinu. Ale je to zhruba okolo pěti procent našich klientů, kteří chtějí do oddlužení a nemohou do něj vstoupit, protože bud nesplní vstupní podmínky, nebo nevyžijí z toho minima, které jim zákon zanechává.“

Někteří lidé v mnoha případech ani nechtějí uvést své příjmy, především kvůli tomu, že pracují na černo, aby se vyhnuli exekutorům. Podle Daniela Hůle z organizace Člověk v tísni není o oddlužení závratný zájem hlavně kvůli nejistotě.

Graf počtů žádostí o osobní bankrot

Lidé sice mohou nově do oddlužení vstoupit i přesto, že jim příjmy nestačí na to, aby za pět let splatili alespoň 30 procent svých dluhů. Pokud ale zaplatí míň, soud na konci bude rozhodovat o tom, jestli se opravdu snažili. Novinkou je taky tříletá varianta oddlužení, během kterého mají lidé zaplatit 60 procent svých závazků.

Podle ministerstva spravedlnosti podali lidé za prvních pět měsíců od platnosti změny celkem 16200 insolvenčních návrhů. Loni to bylo za stejné období loni necelých 8000. Z toho vyplývá, že se počet se tak zdvojnásobil.

V červenci podalo insolvenční návrh přes 3700 lidí, v říjnu to bylo o 600 méně. Podle ministerstva spravedlnosti je zatím hodnocení nových pravidel předčasné. Jejich cílem bylo právě otevřít oddlužení většímu okruhu lidí.