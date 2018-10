Snazší cesta k oddlužení? Soudy zřejmě povolí zaplatit méně než třetinu dluhů jen výjimečně

Otevřít oddlužení pro více lidí a umožnit jim tak nový start. Právě to měla přinést novela insolvenčního zákona, kterou má na programu sněmovna v závěrečném schvalování. Jenže dost možná to žádná změna nebude a lidi naopak vystaví riziku, že jim soud po pěti letech oddlužení zamítne. Praha 8:33 26. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Osobním bankrotem chtěl svou finanční situaci řešit třeba Pavel Adámek z Prahy. Dluží několik stovek tisíc korun. Mimo jiné za nesplacený leasing na auto z doby, kdy přišel o práci. Aby mohl do oddlužení vstoupit, musel by být za pět let schopný zaplatit alespoň 30 procent svých dluhů.

„Dostali jsme se na částku, kdy já bych musel mít minimálně 15-18 tisíc čistý příjem,“ řekl už dřív pro Radiožurnál Pavel Adámek. Jenže takový příjem nemá a na osobní bankrot nedosáhne.

Do budoucna by už žádná hranice pro vstup do oddlužení nebyla. Počítá s tím jeden z pozměňovacích návrhů vládní insolvenční novely. Za pět let by podle něj Pavel Adámek měl stále splatit alespoň 30 % svých závazků. Mohlo by to být ale i méně, pokud by soud uznal, že se dostatečně snažil.

Tato varianta má největší šanci projít sněmovnou a už dříve ji podpořil ústavně-právní výbor i ministr spravedlnosti Jan Kněžínek za hnutí ANO.

„Myslím si, že ve výsledku po těch pěti letech se u někoho můžeme pohybovat na 10 %, 15 %, 20 % a půjde vždycky o to, jestli k tomu přistupoval odpovědně. Jestli pracoval, když ztratil práci, jestli hledal novou, jestli nežil nějakým zhýralým životem a tak dále,“ popsal ministr.

Problém s právním výkladem

Jenže představa politiků, jak pomoct lidem v dluhové pasti, naráží na výklad v praxi. Pokud je totiž v zákoně stanovená nějaká hranice, soud se řídí hlavně podle ní, vysvětlila prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová.

„To je primární způsob splnění té podmínky a teprve, kdyby to byl zcela výjimečný případ, tak může rozhodnout, že tedy bude považovat podmínku za splněnou i bez těch 30 %. Neznamená to - nikdy nemůže být tedy splněna bez toho, ale je naprosto zřejmě, že se bude jednat o výjimečné případy,“ uvedla.

Lidem se tak může stát, že se budou snažit pět let splácet, a soud je přesto neoddluží. Navíc výjimky existují už v současnosti.

„My už se v současné době setkáváme s tím, že soudci u našich klientů v některých případech souhlasí a schválí oddlužení, i když dlužníci zaplatí méně než těch 30 procent. Zákon tak fakticky směřuje k blamáži, protože poslanci schválí něco, co už dnes platí,“ podotýká vedoucí dluhového poradenství Člověka v tísni Daniel Hůle.

V původním vládním návrhu je sedmiletá varianta oddlužení, kde žádná hranice splacených dluhů není. Ta ale narazila na odpor věřitelů i poslanců. Během osobního bankrotu zůstává lidem jen nezabavitelné minimum ve výši šest až devět tisíc korun měsíčně. Zbytek jde na splátky, poplatky insolvenčnímu správci, případně další pohledávky.