Osobní kouč Hlásek je vinen ze sexuálního nátlaku na své klientky. Soud ho poslal na rok do vězení

Pražský osobní kouč Vratislav Hlásek si v úterý vyslechl rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1, který ho poslal na rok do vězení. Kouč zároveň pět let nesmí poskytovat poradenské služby a poškozeným má uhradit odškodné ve výši stovek tisíc korun. Rozsudek zatím není pravomocný. Hláska obžaloba vinila ze sexuálního nátlaku vůči svým klientkám, proti čemuž se bývalý kouč bránil tím, že klientky podstupovaly všechny aktivity dobrovolně.

„Obžalovaný Vratislav Hlásek je vinen,“ vyslechl si bývalý pražský osobní kouč verdikt Obvodního soudu pro Prahu 1, který ho poslal na rok za mříže. Podle soudkyně se podařilo prokázat na základě výpovědi jeho klientek i znaleckého posouzení, že zneužil svého postavení k tomu, aby je přiměl k obnažování a sexuálního styku, čímž spáchal trestný čin sexuálního nátlaku.

Zatím nepravomocný rozsudek Hláskovi zároveň zakazuje na pět let poskytovat podobné poradenské služby a nařídil mu uhradit odškodné klientkám, na kterých se sexuálního nátlaku dopustil. Odkškodné jde do stovek tisíc korun.

Soudkyně odmítla, že by ji jakkoliv ovlivnily mediální výstupy ohledně Hláskovy kauzy. „Soud vycházel pouze z důkazů mu předložených. A na základě toho si udělal na věc názor,“ upozornila soudkyně, jak k verdiktu dospěla.

Věřily mu

Hlásek čelil před soudem obžalobě, že v pozici „podnikatele v osobním rozvoji“ vyvíjel sexuální nátlak na své klientky – na čtyři v letech 2015-16 a na další čtyři v letech 2019-20.

Ve své závěrečné řeči žalobkyně uvedla, že Hlásek záměrně působil na mladé ženy, které byly jeho klientkami, z pozice autority – odborníka na osobní rozvoj a pěstounskou péči. Nejprve si s nimi vytvořil blízký vztah, získal si jejich důvěru a následně je přesvědčil, že se v řešení svých problémů neposunou dál, pokud se před ním nesvléknou a nebudou se před ním sebeuspokojovat nebo nepodstoupí jeho intimní masáž či pohlavní styk.

Že k těmto praktikám docházelo, podle žalobkyně dokazuje i skutečnost, že navzdory tomu, že ženy prokazatelně nejednaly organizovaně, jejich výpovědi se shodují. Zároveň si všechny oběti odnášejí z těchto sezení psychické následky. I proto podle ní došlo k naplnění podstaty trestného činu.

Obhájce byl k závěrečné řeči státní zástupkyně kritický. Podle něj došlo opakovaně k míchání výpovědí jednotlivých klientek a taky k výstavbě obžaloby na základě mediálních výstupů a znaleckého posudku znalce Štěpána Vymětala, který ale Hláska podle jeho slov nevyšetřoval.

Obžalobu odmítl i přímo Hlásek. „Ohrazuji se proti tomu, že by tato traumata vznikla na základě mého jednání vůči mým klientům,“ upozornil s tím, že jakékoliv služby poskytoval se souhlasem svých klientek a na základě jejich rozhodnutí. Odmítl, že by na své klientky jakkoliv tlačil, soudní řízení je podle něj pouze důsledkem „mediální kampaně“ a tlaku organizace ProFem, která se podle Hláska promítla také do obžaloby a závěrečných řečí státní zástupkyně a zmocněnce obětí.

Z medializace a iniciování trestního stíhání obvinil svou bývalou spolupracovnici, která se ho tímto způsobem měla pokusit spasit poté, co vstoupila do křesťanského společenství.