Zveřejnění zdravotního stavu prezidenta by mohlo jít i proti jeho vůli, tvrdí expert na právo k informacím

Oldřich Kužílek (STAN), spoluautor zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, tvrdí, že to, co jsme se od lékařů zatím dozvěděli o zdravotním stavu prezidenta Miloše Zemana, je nedostatečné. „Samozřejmě se dá říct: Lepší než drátem do oka. Ale jsem naprosto přesvědčen, a to na základě právních předpisů a znalosti tohoto tématu, že máme právo na mnohem hlubší informace," uvedl v pořadu Osobnost Plus na Českém rozhlasu Plus. OSOBNOST PLUS Praha 23:30 2. listopadu 2021

„Myslím tím přinejmenším jasnou diagnózu, její souhrn, tedy co je ten zdravotní problém. Aby si nejen lékaři, kteří stojí okolo něj, ale i další mohli dělat úsudek, jestli se s tímto dá vykonávat funkce prezidenta, nebo nedá,“ uvažuje zastupitel na radnici Prahy 6.

Kužílkovi tak rozhodně nestačí, co zatím víme, tedy že v tuto chvíli Zeman není schopen vykonávat svou práci a že jeho prognóza je nejistá.

„Nechci slovíčkařit, ale nebylo řečeno, že jde o výkon funkce prezidenta,“ komentuje následně. „Lékaři tady jen řekli, že není schopen vykonávat pracovní povinnosti. A to je těžké říct, co to jsou pracovní povinnosti prezidenta,“ doplňuje svou úvahu.

A pokračuje: „Začínám si myslet, že ta věc je trošku jinde. Protože jak to vypadá, tak poškození zdraví asi je vážnější a ovlivňuje i psychiku. Teď jsem nejvíce zvědavý na to lékařské kolokvium, kde je zúčastněný také psychiatr. A doufám, že došlo a dojde ke komunikaci zdravotnického kolokvia s někým, kdo je ústavním znalcem a kdo dovede těmto lékařům říci, co to je pracovní povinnost prezidenta. V jakém smyslu musí být duševně čilý, jaksi ,kapírovat‘, co se děje.“

„Myslím si, že zdaleka ještě nevíme všechno, na co bychom z právního a také z občanského hlediska měli právo,“ dodává s tím, že v politickém smyslu by měla veřejnost vědět, co prezidentovi je a jaké to má dopady. „A klidně to doložím paragrafovaným článkem obecného nařízení, jak vypadá linka právní konstrukce, díky které na to máme právo.“

Kužílek tím naráží na nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů: „Paragraf, který je v zákoně o poskytování zdravotních služeb, mluví o povinné mlčenlivosti. Dokonce je tam specifická mlčenlivost přímo samotného zdravotnického zařízení, nejen lidí. Ale asi v druhém odstavci se pamatuje na to, když jiný zákon umožňuje naopak informování. A to je právě to obecné nařízení EU, které jasně říká, že i v rovině citlivých, tedy zdravotních údajů, může převážit významný veřejný zájem.“

„A já vůbec nevidím možnost, jak by se dalo pochybovat o tom, že toto je významný veřejný zájem,“ doplňuje s odkazem na zdravotní stav prezidenta.

Lékaři by měl konzultovat i s právníkem

Kužílek, který je dnes expertem Otevřené společnosti, a to zejména pro otázku svobodného přístupu k informacím, popisuje, jak by se měl zachovat ošetřující lékař jakéhokoli státníka v okamžiku, kdy si jeho pacient nepřeje zveřejnit informace o svém zdravotním stavu.

„Lékař by měl pokývat hlavou a zajít za právníkem nemocnice, který by měl znát ochranu osobních údajů. Spolu by měli sestavit lékařskou zprávu tak, aby byla přiměřená, aby nezasahovala do něčeho, co není úplně podstatné pro znalost veřejnosti. Aby našli míru a vydali zprávu, ve které si budou jisti, že jsou nenapadnutelní – a ta míra je daleko dál, než co bylo doposud řečeno,“ myslí si.

Případ zdraví prezidenta Zemana je nejvyostřenější ze všech možných. A protože jde o prezidenta, není divu, že se musí sáhnout po nějakém výkladu, tvrdí Kužílek. Obecně by to podle něj mělo být tak, že vysoce postavení politici se „rozumně domluví s lékařem a k tomu pak udělí nějaký souhlas“.

„My jsme ale dohnáni do kouta tím, že tato rozumnost vůbec nenastala. Dokonce ani nevíme, jestli odmítnutí dát souhlas se zveřejněním určitého rozsahu informací vůbec nenastalo proto, že bylo odmítnuto vědomě,“ zdůrazňuje.

„Anebo je to jen stav, kdy to vůbec nikoho ani nenapadlo, ani se nikdo nezeptal, protože třeba není jak komunikovat. Nebo je to stav mentálního bezvládí. Ale to nevíme, je to jen spekulace.“

Klidně i proti vůli prezidenta

Kužílek se dokonce domnívá, že by zveřejnění zdravotního stavu Miloše Zemana a jeho další prognózy mohlo jít i proti vůli prezidenta.

„Ano, myslím, že to je dokonce právní stav, který tady máme. Že může převážit zájem třetí osoby, tím je tady míněna veřejnost. Pak se nikdo neptá toho subjektu údajů,“ podotýká.

„Pořád máme dojem, že souhlas je jediná možnost. Ne, souhlas je jen jedna ze šesti právních titulů. “ Oldřich Kužílek (STAN)

„My tady pořád máme dojem, že souhlas je jediná možnost. Ne, souhlas je jen jedna ze šesti právních titulů. A vedle toho je například oprávněný zájem třetí osoby, tedy veřejnosti.“

„Představoval bych si to tak, že mají interní diagnózu popisující stav, která má pět stránek. A pak si lékaři sednou s právníkem a ten bude říkat: To se tam říct nemůže a toto ano, ne, ne… a takto se to pročerní. A začerněné budou za prvé věci, které nejsou pro veřejnou informovanost nutné, a za druhé takové, které by přesahovaly do fenoménu lidské důstojnosti,“ uzavírá Kužílek s tím, že ale neodhaduje, že se to tak i stane.

