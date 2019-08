Lenka Bradáčová: Fakt, že je Babiš veřejně činná osoba, by neměl státního zástupce vychýlit

Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová působí jako tvrdá žena. Víc než s mužským šovinismem se prý setkává s ženskou závistí a nikdy se neuměla srovnat se zradou. O své povaze a případném vstupu do politiky říká: „Je možné, že předpoklady mám, prozatím jsem se ale nad tím nezamýšlela.“ Osobnost Plus Praha 19:31 12. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Má naivní představa o osobnosti politika je jiná, než že k jeho hlavním hodnotám patří obratnost v manipulaci nebo přetvářce,“ podotýká.

O analýze předběžného auditu Evropské komise, která se zabývala možným střetem zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a dalšími výstražnými signály okolo jeho osoby, Bradáčová říká: „Státní zastupitelství je zcela standardně povinno vyhodnotit trestní oznámení, které obdrží. Případně také informace relevantní pro jeho činnost získané ve veřejném prostoru.“

Státní zástupce by si podle ní v procesním postupu neměl připouštět, že stojí nejen proti politikovi, ale také proti největší ekonomické síle v zemi. „Považuji v této věci za jisté specifikum to, že se dotýká veřejně činné osoby. Jak z pohledu informací, které se podávají veřejnosti, tak síly a obhajoby. To by ale nemělo státního zástupce vychýlit,“ dodává.

O svém sporu s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou ve věci chystané novely zákona o státním zastupitelství Bradáčová mluvit nechce. „Přes média se k osobním názorům paní ministryně vyjadřovat nebudu, protože by to naplnilo její slova o tom, že bychom si věci vzkazovaly přes média.“

Poslechněte si celý rozhovor Barbory Tachecí s jejím pondělním hostem. Lenka Bradáčová mimo jiné hovoří i o míře pravomocí justičních orgánů v Česku.