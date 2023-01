Pomoc odborníků potřebuje stále více dětí. Sociálních pracovníků je ale kritický nedostatek

Nárůst případů ohrožených dětí, nedostatek sociálních pracovníků i přehnaná administrativa – to jsou důvody, proč si orgány sociálně právní ochrany dětí stěžují na to, že nestíhají. Kromě obvyklé agendy se totiž pracovníci takzvaných OSPODů věnují i malým uprchlíkům z Ukrajiny nebo rodinám zasaženým ekonomickou krizí. Profesní komora sociálně-právní ochrany dětí na situaci upozornila ministerstvo práce a sociálních věcí. Praha 21:10 24. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejen koronavirová krize zhoršila psychické zdraví dětí | Zdroj: Shutterstock

OSPOD se musí věnovat i dětem, které se pokusily o sebevraždu. A těch podle zkušeností sociálních pracovníků po covidové izolaci výrazně přibylo. Vnímá to taky vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí na Praze 8 Dagmar Kubičíková.

Jenže OSPODy se teď potýkají s akutním nedostatkem sociálních pracovníků. Na každých 800 dětí v daném obvodu by měl připadat jeden. Na některých odděleních jich ale chybí až polovina – vyčísluje Dagmar Kubičiková, která je taky zakladatelkou Profesní komory sociálně-právní ochrany dětí.

V létě profesní komora upozornila na situaci ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku z KDU-ČSL. V dopise mimo jiné píše, že kvůli nedostatku zaměstnanců zbývá OSPODům čas jen na hašení nejzávažnějších problémů, ale ne na samotnou práci v terénu. Stěžují si v něm i na náročné papírování. Ministerstvo teď požadavky na vedení administrativy zmírnilo.

Chybí finanční prostředky

Náborový příspěvek bude moct dosahovat až 50 tisíc korun, věrnostní se bude odvíjet od počtu odpracovaných let. Ministerstvo práce a sociálních věcí na to ale další peníze neuvolní, OSPODy by na příspěvky musely najít prostředky ve svých rozpočtech. Změnit by se to mohlo s reformou financování sociálních služeb, která má podle Martiny Štěpánkové Štýbrové začít platit od roku 2025.

Pomoct by mohlo i rozdělení agendy, kdy by někteří sociální pracovníci zastupovali děti u soudu a jiní by pracovali přímo s ohroženými rodinami. Ne všichni sociální pracovníci jsou ale přesvědčení, že tahle organizační změna k něčemu bude. Třeba vedoucí odboru sociálních věcí v Sokolově Jana Škornová by spíš uvítala větší ochranu před agresivními klienty.

Alena Michalcová z Prahy 8 by proto chtěla, aby se na pracovníky OSPOD vztahovala ochrana veřejného činitele.

Ministerstvo práce a sociálních věcí hledá řešení, jak ochranu a bezpečnost svých zaměstnanců zvýšit. Podle mluvčího resortu Jakuba Augusty je posílení role ochrany úřední osoby jedno ze zvažovaných opatření.