Ostatky 150 lidí nalezené u kostela v Kardašově Řečici uložili archeologové do společného hrobu

Hřbitov v Kardašově Řečici na Jindřichohradecku byl svědkem výjimečné události. K poslednímu odpočinku do společného hrobu tam uložili ostatky asi 150 lidí. Mnozí z nich žili ve městě v období baroka a všichni byli pohřbení nedaleko kostela svatého Jana Křtitele. Kvůli stavbě plynového potrubí byly jejich ostatky přeneseny na nový městský hřbitov.

„Jsou to ostatky našich předků, které byly nalezeny při pracích spojených s plynofikací Kardašovy Řečice. Nacházely se v místech, kde původně býval hřbitov,“ říká nezávislá starostka Dana Machová.

Uložení ostatků do společného hrobu na hřbitově v Kardašově Řečici sledovala Eva Musterová Marvanová

Archeologové našli nejen lidské ostatky, ale také drobné předměty. „Všechny ty osobní zbožnosti lze datačně klást do období baroka. Jedná se o medailonky, křížky, části růženců a moc pěkná je i plastika madony,“ ukazuje Jan Kocina z Muzea Jindřichohradecka.

Osobní zbožnosti jsou podle něj při pohřbu obvykle uloženy do oblasti hrudníku nebo břicha zemřelého. „U jednoho jedince se nám dokonce podařilo najít téměř kompletní růženec se všemi korálky a třemi medailonky a tam bylo opravdu vidět, že korálky držel v ruce,“ doplňuje.

Archeologický průzkum, při kterém byly ostatky nalezeny, provedli odborníci před třemi lety. Zpět do hrobu vrací kosterní pozůstatky až letos. V Kardašově Řečici totiž plánovali průzkum ještě další lokality a také chtěli některé kostry lépe prozkoumat.

Zajímavý je například nález ženy, která zemřela mezi 40. a 60. rokem věku a za života prodělala vážný úraz pravého kolena. „Kloub srostl v pravém úhlu, potom byla pochována s nohou v pravém úhlu. Ta žena určitě nějakou dobu žila s tím zraněním, evidentně o ni bylo postaráno, sama se o sebe postarat nemohla,“ líčí Jan Kocina.

Archeologové odkryli u kostela také hromadný hrob, ve kterém byly uloženy tři děti. „Byly pohřbeny ve stejnou dobu a lze předpokládat, že to mohlo být součástí období větší úmrtnosti, doby hladomoru, nějaké epidemie. U dětí je zřetelná zátěž pažní kosti, pravděpodobně už v mladém věku musely aktivněji pracovat, nosit nějaká břemena a podobně,“ uvádí archeolog.

Pietního aktu pohřbení nalezených ostatků na novém hřbitově v Kardašově Řečici se účastnil také místní duchovní Ladislav Proks a zástupci města.

