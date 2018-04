Ostatky kardinála Berana míří do Prahy. Tělo bude vystaveno v chrámu svatého Víta

Anežská kaple v chrámu svatého Víta - to je místo, kde budou uloženy ostatky kardinála Josefa Berana. Zemřel na konci 60. let ve vyhnanství v Římě a jeho posledním přáním bylo převezení do vlasti - jak se i v pátek stane. Po třídenním vystavení bude Beranovo tělo uloženo do sarkofágu netradičně nad zem. Doporučujeme Praha 10:57 20. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyzdvihování ostatků kardinála Josefa Berana ve Vatikánu | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: Český rozhlas

Místu, kde budou kardinálovy ostatky uloženy, se říká kaple svaté Anežky, je to ale také kaple Bartoňů z Dobenína, což je jeden z nejmladších českých šlechtických rodů. Nejde o uzavřenou kapli, jde o výklenek oddělený zlatým nízkým plotem, za který nesmí veřejnost. Na místě už je ale připraven světlý sarkofág, na kterém je napsáno: Josef kardinál Beran, arcibiskup pražský a primas český.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Veroniky Hlaváčové z kaple sv. Anežky České

„Sarkofág je zhotoven z vápence, který připomíná takzvanou pražskou opuku. Elegantním a jednoduchým reflektuje podobu klasických sarkofágů římského typu,“ popisuje Stanislav Zeman, mluvčí pražského arcibiskupství.

Rakev s ostatky bude uložená ne pod zem, ale do nového sarkofágu nad zem. Jde o výjimečné uložení, dodává Zeman: „Toto je výjimečné uložení, protože my tak trochu doufáme, že proces svatořečení pana kardinála Berana se dovede ke zdárnému konci a úcta ke svatému v Evropě vypadá tak, že ta tumba bývá nad zemí. Někdy i průhledná, což nebude náš případ.“

Ostatky kardinála Josefa Berana budou uloženy do sarkofágu v pondělí večer v kapli svatovítské katedrály. Kardinál Dominik Duka vysvětlil, že se ani o jiném místě neuvažovalo: „Hledali jsme a přišli jsme na to, že je to nejvhodnější místo.“

Kardinál Beran v exilu cestoval za krajany po celém světě. Naději na návrat do Čech ukončila okupace Číst článek

Například pro řeholní sestru Dominiku Bohušovou je celý převoz ostatků Josefa Berana zásadní životní událost. „Je to veliká událost, nazvala bych to událostí staletí. Něco podobného jsem zažila, když se vyzvedával páter Toufar,“ popsala.

Do svatovítské katedrály se dostává v souvislosti s uložením ostatků Josefa Berana nově také stříbrné sousoší svatého Vojtěcha. Bylo to Beranovo přání. Podle historika umění Jiřího Kotalíka je socha vyrobená z 320 kilogramů stříbra.

„Podařilo se prezentovat dílo skutečně mimořádně kvalitní, i z hlediska uměleckého, s duchovním poselstvím. Jsem přesvědčený, že to dílo bude katedrále nejen ozdobou, ale že to bude symbol dokončení katedrály v intencích Karla IV.,“ doplnil Kotalík.

Kardinál Josef Beran se narodil v roce 1888 v Plzni. Byl knězem, kaplanem a vysokoškolským učitelem. Více o jeho životním příběhu najdete ZDE.