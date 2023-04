Hnutí ANO se v Ostravě vzdalo postu primátora, získá více křesel v radě. Nový lídr tak zřejmě bude ze Spolu

Novým primátorem Ostravy zřejmě bude zástupce uskupení Spolu, jehož lídrem je nynější náměstek primátora Jan Dohnal (ODS). Hnutí ANO totiž přijalo nabídku na více míst v radě a na oplátku se vzdalo postu primátora. Ve středu to potvrdily dva zdroje obeznámené s průběhem koaličního vyjednávání. Vyjádření předsedkyně klubu hnutí ANO Hany Tichánkové k výsledku jednání klubu se zatím nepodařilo získat, už odpoledne průběh jednání nechtěla komentovat. Ostrava 22:18 19. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V jedenáctičlenné radě by hnutí ANO mělo mít pět míst, uskupení Spolu tři zástupce a dvojblok Ostravaka a Starostové pro Ostravu by obsadil tři místa | Zdroj: Profimedia

V Ostravě se vedou jednání o podobě nové koalice, protože ta dosavadní se rozpadla kvůli štěpení ANO. V koalici byli ještě Spolu a Piráti. V pětapadesátičlenném zastupitelstvu ztratila koalice většinu.

Osm zastupitelů včetně primátora Tomáše Macury původně zvolených za hnutí ANO utvořilo nový klub Nezařazení, který se nyní přejmenoval na JDETO!!!, a 13 zastupitelů zůstalo v původním hnutí ANO.

V posledních dnech o možném vzniku nové koalice jednalo hnutí ANO s uskupením Spolu, hnutím Ostravak, Starosty pro Ostravu a Piráty. Jednání ale nikam nevedla, protože se subjekty nedokázaly shodnout na rozložení sil v jedenáctičlenné městské radě ani na primátorovi.

Hnutí Ostravak, které v koaličním vyjednávání vystupuje v dvojbloku se Starosty pro Ostravu a má tak společně 12 mandátů, ve středu přišlo s nabídkou, že se vzdá jednoho místa v radě ve prospěch hnutí ANO.

Pět míst pro ANO

V jedenáctičlenné radě by tak hnutí ANO mělo pět míst, uskupení Spolu tři zástupce a dvojblok Ostravaka a Starostové pro Ostravu by obsadil zbývající tři místa. Hnutí ANO mělo návrh na navýšený počet míst projednat na svém klubu.

„Výsledek je v zásadě možný dvojí, a to že hnutí ANO akceptuje nabídku křesla v radě navíc a současně tedy sleví z požadavku na primátora, nebo ne,“ řekl po odpoledním jednání lídr hnutí Ostravak Lukáš Semerák.

Jaká bude konečná podoba koalice, ale zatím není zřejmé. Podle odpoledních vyjádření Dohnala i Semeráka účast Pirátů v případné koalici závisí na hnutí ANO.

Oba politici poukazovali na to, že ANO v jednáních postupovalo spolu s Piráty a je tedy jen na nich, zda nabídnuté místo navíc budou chtít přenechat Pirátům nebo si ho ponechají pro sebe.

Koalice je možná s Piráty i bez nich. Bez účasti Pirátů by měla většinu 34 mandátů, s Piráty by to byla převaha 37 hlasů. Jak široká bude koalice, zatím údajně není dořešeno. Ostravské zastupitelstvo má zasednout příští středu.