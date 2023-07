Ostrava bojuje s úbytkem obyvatel. Odcházejí hlavně mladí lidé, upozornila mezinárodní agentura

Ostrava může mít do budoucna problém kvůli odchodu mladých lidí. Upozornila na to ve svém hodnocení mezinárodní ratingová agentura Moody's. Od devadesátých let město opustily desítky tisíc lidí. I když se teď odliv kvůli uprchlíkům zastavil, mladí a vzdělaní lidé mohou v budoucnu chybět. Ostrava 9:08 18. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ostravě se nedaří zastavit úbytek obyvatel (ilustrační foto) | Foto: Jana Volková | Zdroj: Český rozhlas

„Když si vezmete třeba Prahu, tak tam je hodně lidí. A Brno je hezké město, je tam i dobrá zábava. To město se mi celkově líbí a žije tam moje starší sestra,“ zmiňuje Daniela důvody, proč by chtěla z Ostravy odejít na studium do Brna.

V moravskoslezské metropoli zatím zůstat nechce. „Ovzduší je tady takové blbé a není tady ani tolik památek,“ dodává Daniela. Podle dat Ostravské univerzity chtějí v jiných městech studovat až dvě třetiny mladých Ostravanů.

Vylidňování jako negativní jev vyšlo Ostravě i v hodnocení agentury Moody's. Důvodem jsou hlavně odchody za studiem. Město proto spolupracuje s oběma univerzitami na plánu, jak mladé lidi do Ostravy přitáhnout.

„Je to podpora nových oborů tak, aby sem přicházeli noví studenti, ale jsou to i investiční projekty pro univerzity jako ostravský City Campus,“ vyjmenovává Jan Horák ze strategického plánování Ostravy. Nový City Campus se otevřel letos a studentům nabízí zázemí pro umění i sport.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity navíc dlouhodobě usiluje o nový studijní obor stomatologie. Rozhodnout by se o něm mělo v průběhu září.

Dalším důvodem, proč ale v Ostravě lidí ubývá, je třeba i prostředí. „Významným faktorem je především životní prostředí, pro které se opravdu roky město snaží dělat řadu pozitivních akcí. Jsou to úpravy veřejných prostranství, nové parky, které vznikly v poslední době. A samozřejmě je nutné říct, že Ostrava je město, které patří k jedněm z nejlevnějších měst vůbec, co se týká poplatků a vůbec života jako takového,“ říká náměstkyně primátora pro kulturu Lucie Baránková Vilamová z hnutí ANO.

I přesto ale data České statistického úřadu ukazují, že za posledních deset let Ostrava přišla asi o 20 tisíc lidí. Jen v loňském roce se čísla poprvé nedostala do záporných.

„Migrační saldo bylo poprvé po zhruba dvaceti letech kladné. Bylo to v souvislosti s válkou na Ukrajině. Samozřejmě čekáme, že trend se vrátí zpátky, že až se situace uklidní, tak migrační saldo bude zase záporné, ale cílem Ostravy je udržet ho plus minus na nule nebo v kladných hodnotách,“ doplňuje Horák.

A jak sám zmiňuje, pro město je teď výzvou najít řešení, jak si ukrajinské obyvatelstvo v Ostravě udržet.