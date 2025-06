Ostrava chce zrušit osadu Bedřišku. ‚Já tady odsaď prostě nejdu, ať si mě vyhodí,‘ říká obyvatelka

Zastupitelé Ostravy ve středu rozhodnou o budoucnosti osady Bedřiška. Na zasedání zastupitelstva, které začne v 9.00, se chystají desítky obyvatel bývalé hornické kolonie a jejich podporovatelé. Podle radnice v domcích ve špatném technickém stavu zůstat nemůžou. Lidi se ale stěhovat nechtějí. Ostrava 8:15 18. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Město Ostrava řeší, jak naložit s kolonií Bedřiškou | Foto: Marta Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

„Já tady odsaď prostě nejdu, ať si mě vyhodí,“ konstatuje Jiřina Štenglerová. S manželem bydlí v osadě Bedřiška 26 let, vychovali tady dcery a kolem domu vybudovali zahradu s bazénem. Chtějí tu zůstat i se sousedy, se kterými si dobře rozumí.

„Ať se podívají, jaký kus práce tady je udělaný. Kdepak v obvodu nebo v celé republice je to, co je tady? Copak vy můžete žít mezi Romama? My jo a on místo aby byl rád a pyšnil se tím, tak nás vyhání,“ říká.

Jiřina Štenglerová se obrací na nezávislého starostu obvodu Mariánské Hory a Hulváky Patrika Hujduse. Ten oponuje, že ve starých domcích s kamny na uhlí bydlet dál nemůžou a radnice nemá peníze na to je opravit.

„Pokud si dneska máme vybrat, do kterých věcí chceme investovat, tak bohužel Bedřiška to není a ty peníze potřebujeme někde jinde. Nemůžeme na úkor padesáti lidí zanedbávat dalších 11 tisíc. Je to nepříjemné, jsem si vědom, že říkáme lidem nepříjemnou pravdu, ale zase jim nechceme mazat med kolem pusy, kdy bychom je chlácholili a slibovali: ‚tady zůstanete‘,“ říká starosta Hujdus.

Jiřina Štenglerová | Foto: Marta Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

Bedřiška patří městu, obvod jí spravuje. Hujdus pro lokalitu plánuje jinou budoucnost. „Bereme Bedřišku jako strategickou část města pro budoucí využití pro bydlení, ale může tam být i mix, sportoviště, my zvažujeme i to, že by tam mohla být zahrádkářská kolonie,“ vysvětluje Hujdus.

Současné obyvatele chce vystěhovat do konce května 2029. Nabízí jim nájemní byty jinde v obvodu. Jiřina Štengelorová ale doufá, že spolu se sousedy Bedřišku nakonec zachrání: „Už tak dlouho se to táhne, že věřím, že to dotáhneme do konce s dobrým výsledkem.“

Ještě před třemi lety chtělo město do osady Bedřiška investovat, teď jeho odborná skupina navrhuje zbourání původních domů a výstavbu něčeho jiného. Co to bude, se má veřejnost i obyvatelé Bedřišky dozvědět na středečním zasedání zastupitelstva.