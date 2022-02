V Mošnově přistál americký bombardér B-52. Armáda let označila za cvičení bez souvislosti s Ukrajinou

Obří americký bombardér B-52 v pondělí odpoledne přistál na ostravském letišti v Mošnově. Stroj ještě v pondělí odletí zpět na předsunutou základnu ve Velké Británii. Armáda odmítla, že by akce měla přímou souvislost s děním na Ukrajině. O přistání amerického bombardéru armáda novináře dopředu informovala a samotný let byl také viditelný na veřejně přístupných internetových radarech. Ostrava 18:51 21. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký bombardér B-52 | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Podle armády šlo o cvičný let členských států NATO. „Je to pro nás velmi dobrý trénink,“ říká pilot Ryan Loucks, který si cvičení pochvaloval.

Spojení s konfliktem na Ukrajině armáda odmítla. „Je to standardní plánovaný úkol, který děláme pravidelně,“ dodal Pavel Pavlík z čáslavské 21. základny taktického letectva.

„Je to v rámci plánovaného cvičení, které se plánovalo už v měsíci říjnu a listopadu. A to, že se to zrovna sešlo teď s těmito událostmi, to skutečně nikdo neovlivní,“ řekla Radiožurnálu ministryně obrany Jana Černochová.

Dodala, že mediální komunikace byla předem připravená kvůli obavám, které by cvičení mohlo vzbudit v souvislosti s Ukrajinou.

V Ostravě právě přistál americký bombardér B-52. Trénujeme tak se vzdušnými silami členských států NATO. Letoun přiletěl přes Polsko, po technické kontrole bude přes Německo pokračovat zpět do Velké Británie. Bombardér nad naším územím doprovází gripeny z Čáslavi. #WeAreNATO pic.twitter.com/FZ0YNyFLCz — Armáda ČR (@ArmadaCR) February 21, 2022

„Je to cvičení, které probíhá i v Polsku, ve Velké Británii. Samozřejmě, že ten americký bombardér B-52 a je bez beze zbraní, bez jakýchkoliv systémů,“ uzavřela ministryně.

Při přeletu nad českým územím doprovází bombardér gripeny. Mezipřistání v Mošnově je součástí cvičného letu dvou strategických bombardérů nad střední a východní Evropou. Americké letectvo podniklo od roku 2018 podobných letů nad Evropou přes 200.

Let byl také viditelný třeba na veřejně přístupných internetových radarech | Zdroj: Flightradar24