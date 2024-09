Ostrava dopravně kolabuje. V pondělí to bude opravdu nejkritičtější, říká primátor Dohnal

Hydrologové předpovídají kulminaci vodních toků, které protékají Ostravou. Například Odra zaplavila ostravskou část Nová Ves stejně jako před 27 lety. Asi třetina Ostravy je kvůli zatopeným parovodům bez teplé vody a voda komplikuje provoz na jedné z hlavních dopravních tepen ve městě. „Máme uzavřenou spoustu míst, takže doprava se zhutňuje,“ popisuje primátor Ostravy Jan Dohnal (ODS) pro pondělní speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Ostrava 16:09 16. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ostrava pod vodou | Foto: Patrik Procházka | Zdroj: Český rozhlas

Jak byste popsal povodňovou situaci v Ostravě?

Samozřejmě jsme věděli, že noc na pondělí bude asi nejdramatičtější. Tyhle prognózy se naplnily a od nedělního odpoledne probíhaly poměrně rozsáhlé evakuace.

Evakuovali jsme ve Slezské Ostravě v části Koblov nějakých 250 lidí. Následně byla velká plošná evakuace městského obvodu Nová Ves. Musím říct, že evakuace začala už preventivně v době, kdy jsme si mysleli, že celou Novou Ves ještě udržíme na suchu.

To už víme, že se nám nepovedlo. Zhruba polovina této části je pod vodou. Nicméně stále bojujeme o to, abychom druhou polovinu nezatopili. Přesto všechno jsou lidé evakuovaní.

Bohužel, jak dorazila vlna po řece Opavě, tak se nám přelily hráze na úseku mezi Třebovicemi a Mariánskými Horami, což vedlo k tomu, že máme zatopenou velkou část Přívozu. Rozsáhlé evakuace probíhaly přes noc v Přívozu.

⚠️ AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ POVODŇOVÉ SITUACE V OSTRAVĚ! ⬇️⬇️



Dbejte prosím pokynů záchranných složek , čekají nás další hodiny a dny, které nebudou jednoduché, očekáváme další úhrny srážek a zvedání hladiny velkých řek Odry a Opavy.



V… pic.twitter.com/xOIxR3ArZI — Jan Dohnal (@JanDohnal9) September 14, 2024

Máme zatopené velké průmyslové podniky podél řeky. Ale tím, že se povodeň čekala, tak se na to podniky mohly připravit. Samozřejmě došlo k odstavení technologií, ale nečekáváme vyloženě havarijní stavy.

Máme zaplavenou teplárnu v Ostravě-Třebovicích, což znamená, že od nedělního večera je zhruba 200 tisíc lidí v Ostravě bez teplé vody.

Musím říct, že se nám s vedením společnosti povedlo zachránit klíčové technologie. Některé byly zabezpečené, některé se vynesly do vyšších podlaží. Takže v případě, že voda opadne, tak by se elektrárna měla rozjet co nejrychleji. Věřím, že výpadek nebude dlouhý.

Říkáte co nejrychleji, může to ale trvat třeba několik dnů?

Určitě to bude v horizontu dnů. Ale kdybychom ji nechali standardně utopit, tak by to bylo v horizontu týdnů. V momentě, kdy opadne voda, tak věřím, že během jednoho nebo dvou dnů se povede provoz obnovit.

Máme za sebou další jednání Ústředního krizového štábu. Tady jsou hlavní závěry:



Během dneška řešily složky IZS skoro osm tisíc událostí. To ve skutečnosti znamená, že hasiči, policisté a záchranáři opět pomohli tisícům, možná desetitisícům konkrétních lidí v nesnázích. Znovu… pic.twitter.com/i4o4l48c3i — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) September 15, 2024

Povodněmi zkoušená Ostrava má za sebou pondělní ranní špičku. Lidé mířili do zaměstnání, možná někteří i do škol. Nicméně město vyzývá obyvatele, aby nejezdili do města. Proč?

Je to pravda. Už v neděli jsme dali výzvu rodičům, že kdo vyloženě nemusí posílat děti do školy, ať je nechá doma. A kdo může pracovat na home office, ať zůstane doma.

Protože jsme věděli, že máme v Ostravě spoustu uzavírek. Máme uzavřenou spoustu míst, takže doprava se zhutňuje a samozřejmě se to dneska ráno projevilo. Město dopravně kolabuje, je třeba s tím počítat. Myslím si, že teď už to ví úplně všichni, co vyrazili.

V nouzovém režimu máme i veřejnou dopravu, máme zatopeno několik míst, kudy nám projíždějí třeba i tramvaje, takže ani tramvajová doprava nejezdí úplně tak, jak jsou lidé zvyklí.

Dnes (v pondělí), kdy to bude podle mě opravdu nejkritičtější, to bude určitě velice špatné, doporučuji všem, aby po městě cestovali co nejméně. Samozřejmě všichni ať sledují sociální sítě města, sociální sítě dopravního podniku, kam se snažíme aktuální uzavírky průběžně dávat.

Aktuálně stojí dálnice mezi Ostravou a Bohumínem, je zatopena na území Antošovic. Stejně tak je Ostrava bez vlakového spojení jak na Bohumín, tak potom na koridor na Olomouc a Prahu. V tenhle okamžik je situace v dopravě opravdu velice špatná.

Evakuační centrum

Pokračuje ve městě evakuace v nejpostiženějších místech?

Pokračuje. Aktuálně probíhá evakuace na území Ostravy-Třebovic a na území Ostravy-Přívozu. Naopak dobrá zpráva je, že v prvních dnech nás trápily především lokální malé toky, které jsou na území města, různé potoky v okrajových částech. Tady se povodeň během neděle uklidila. Tady se ti lidé, kteří byli evakuováni první den, už mohou zase vracet do svých domovů.

Ale na velkých tocích, které se vylily a zaplavily poměrně velké celky města, evakuace stále probíhají.

Zřídili jsme evakuační centrum na Černé Louce, kam jsou lidé buď směřováni anebo převáženi pomocí veřejné dopravy. Máme speciální povodňové autobusy anebo se tam dopravují pomocí městské policie. Tam je s lidmi dál pracováno, nabízíme a vyhledáváme nouzové ubytování.

V tenhle okamžik jsme ubytovali nižší stovky lidí, někde kolem 300 až 400 lidí, kteří využili ubytování od nás. Většina lidí si ubytování řeší po své linii. Když se na nás někdo obrátí, jsme schopni poskytnout další ubytovací kapacity, základní potraviny, základní pomůcky. Evakuační centrum poměrně funguje.

⚠️️ Aktuální mapa uzavírak v Ostravě! NEJEZDĚTE! pic.twitter.com/Z7CeBdr05t — Jan Dohnal (@JanDohnal9) September 16, 2024

Hasiči v Ostravě zachraňovali mladého muže, který v neděli večer vyrazil na procházku k rozvodněné řece Odře a uvízl v silném proudu. Jaké máte varování pro vaše obyvatele?

Říkám to od prvního dne, říkají to asi všichni a říkají to i média. Chápu, že povodňová turistika může být pro spoustu lidí zajímavá, ale je to prostě nebezpečné. Rozumím tomu, že se jdou lidé podívat někam na patu komunikace, po které se normálně jezdí a kde voda teče.

Ale máme tady opravdu excesy, kdy lidé chodí do už evakuovaných oblastí a vůbec si neuvědomují, že jim tam hrozí nebezpečí. Že oblast je evakuována, protože se tam voda může prudce zvednout a můžou tam uvíznout, můžou tam zůstat i s autem.

Pro nás je to komplikace, protože to potom na sebe navazuje jednotky integrovaného záchranného systému. Není to dobře a tady bych apeloval na všechny, ať tohle nedělají.

Měli jsme tady dva dny zpátky nějakou partičku, která rozvodněnou Odru sjížděla na paddleboardu. To jsou prostě věci, které se fakt nesluší. Za mě je to skoro až neúcta ke složkám integrovaného záchranného systému, protože je jednak navazuje, ale jednak je i ohrožuje na životě.