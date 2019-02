VIDEO: ‚Peníze máte?‘ Český policista měl žádat po polském řidiči úplatek, věc řeší inspekce

Polský řidič na konci ledna nahrál rozhovor s českým policistou, který ho zastavil na dálnici D1 u Ostravy kvůli rychlé jízdě. Z nahrávky vyplývá, že si řekl o 400 zlotých (asi 2 400 korun), podle řidiče přitom nevydal žádné potvrzení. Serveru iROZHLAS potvrdila mluvčí Generální inspekce bezpečnostních sborů, že se věcí zabývá. Ostrava 12:00 8. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Polské auto na cestě z Německa do jihopolského Rzeszowa zastavil český policejní passat na D1 u Ostravy kvůli rychlé jízdě. Tam, kde je povoleno 80, měl jet řidič rychlostí 110 kilometrů za hodinu.

Nahrávka z kamery v automobilu, kterou řidič zveřejnil na YouTube, zachycuje následný rozhovor dopravního policisty a řidiče v polštině. Český policista na ní přitom není vidět. O případu informovala polská televize TVN a Deník.

„Pánové… musíte si trochu dávat pozor, ne? Tady je rozbitá dálnice,“ říká policista polské posádce, která se podle slov v záznamu dožaduje pouhého poučení a řešení „cestou nejmenšího odporu“. Policista reaguje: „Poučení? Když je to nahrané, úřední protokol. Zákaz řízení na jeden rok a 25 tisíc korun.“

„Peníze máte?“ povzdechne si nakonec policista a naznačuje, že se dá věc vyřešit jinak než správním řízením. Řidičům pak říká, že minimální výše pokuty 5 000 korun, resp. 200 euro. Nakonec se policista spokojí se 400 zlotými v hotovosti, tedy zhruba 2 400 kč.

Bez bločku

Polský řidič podle svého tvrzení nedostal žádné potvrzení. Na zbytku nahrávky se pak o české policii vyjadřuje poté, co se rozjede, vulgárně. „Nahrál jsi to? (…) To je Ukrajina, chlape!“ říká spolucestujícímu.

Na webu Wykop.pl Polák přiznal, že rychlost překročil, ale pouze o 7 kilometrů v hodině. „Vzal si peníze, vrátil nám dokumenty, řekl na shledanou a odešel, žádnou pokutu nebo účtenku nám nedal. (…) Je jasné, že jsme se stali obětí nepoctivého policisty,“ napsal Polák.

Případ už řeší Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). „Mohu potvrdit, že se tímto případem GIBS zabývá, vzhledem k tomu, že je celá záležitost ve fázi prověřování, nelze v tomu chvíli poskytnout bližší informace,“ řekla serveru iROZHLAS.cz mluvčí GIBS Ivana Nguyenová. Podnět přišel inspekci přímo od Moravskoslezské policie, dodala.