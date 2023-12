V Ostravě přibývá botiček, za odstup od cyklistů pokuta nepadla. Prohlédněte si mapu přestupků

Vedle centra evidují policisté a strážníci v Ostravě nejvíc dopravních přestupků v obvodech s velkými sídlišti. Vyplývá to z datové analýzy, kterou zpracoval server iROZHLAS.cz. Nejčastějšími prohřešky je ignorování značek a parkování na nedovolených místech. Data Ostrava 7:00 27. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Městská policie v Ostravě má jedny z nejpřesnějších dat o přestupcích mezi největšími českými městy. Nejvíce pokutuje za stání v zákazech, v posledních dvou letech o téměř sedm set procent navýšila počty botiček | Zdroj: Městská policie Ostrava

Ulice v centru, hlavní třídy a měřené úseky. To jsou místa, kde v loňském roce nejvíce pokutovali ostravští strážníci a policisté. Vyplývá to z datové analýzy serveru iROZHLAS.cz.

Data o dopravě ve čtyřech velkých městech Datoví novináři Českého rozhlasu podali osm shodných žádostí o seznam dopravních přestupků v roce 2022. Mířily na Prahu, Brno, Ostravu a Plzeň, na státní i městskou policii. Šest z osmi adresátů, včetně obou brněnských policií, data poskytlo. Získané datasety postupně přidáváme na redakční GitHub. Nově na něm najdete i data obou ostravských policií.

Zatímco strážníci udělili za rok 2022 téměř 80 tisíc pokut, policisté mají skóre o čtvrtinu nižší. Ze tří největších českých měst jde přitom o nejméně přestupků vůbec. Ve srovnání s Prahou jsou čísla v Ostravě o řád nižší, ve srovnání s Brnem tvoří rozdíl zhruba 20 tisíc přestupků. Kdybychom ale přepočítali přestupky na počet obyvatel jednotlivých měst, dostává se záhy na druhé místo právě Ostrava, jak znázorňuje následující graf.

I tak přepočteno na strážníka vychází zhruba třetina uděleného přestupku za den, v Brně je to asi půl přestupku na strážníka denně (do výpočtu bereme loňské stavy). „Statistická data nelze v tomto případě objektivně porovnávat, a to vzhledem ke skutečnosti, že v Brně a Praze je špatné parkování řešeno i automatickými mobilními monitorovacími systémy,“ oponuje mluvčí ostravských strážníků Jindřich Machů. Dodává, že „strážníci řeší a evidují všechny přestupky, a to jak ty oznámené občany, tak i jimi zjištěné v rámci výkonu služby.“

Stejně jako v Brně, i na datech z Ostravy jde pozorovat úbytek přestupků během prvních dvou covidových let – mezi lety 2018 až 2020 jde o pokles o zhruba dvacet procentních bodů. V letech 2021 a 2022 ale opět začínají narůstat, až nakonec hodnoty z roku 2018 překračují. V covidových letech sledujeme také mírný pokles odtahů, ty se ale postupně stabilizují a zůstávají na stejné hodnotě.

Raketový nárůst naopak vidíme po roce 2019 v počtu botiček namontovaných v Ostravě městskou policií. Rozdíl mezi lety 2018 a 2022 tvoří 744 procentních bodů, jak znázorňuje graf níže. A jak tento nárůst policie vysvětluje?

„Nárůst přičítáme realizaci organizačních změn při využívání technických prostředků k zabránění odjezdů vozidel, ke které došlo v průběhu roku 2020,“ sdělil neurčitě mluvčí městské policie Machů. Co konkrétně tyto organizační změny obnášejí, vysvětlit odmítl. „Organizační změny jsou interní záležitostí naší organizace, proto se k nim nebudeme vyjadřovat,“ odepsal na dotaz.

Problémy s parkováním



Čím se nejčastěji zabývají strážníci a čím zase policisté? Pohled do dat jasně napovídá, že pro strážníky představuje nejrozsáhlejší agendu v této oblasti parkování ve městě – souhrnně tvoří většinu řešených přestupků.

Jen porušení zákazů stání zaznamenali ostravští strážníci v roce 2022 zhruba ve dvaceti tisících případech, asi deset tisíc přestupků zaznamenali policisté v případě parkování na vyhrazeném místě a asi sedm tisíc přestupků pak při parkování v pěší zóně. V první pětici nejčastějších porušení zákona pak figuruje ještě neoprávněné užití chodníku či neuhrazení poplatku za stání na placeném parkovišti. V centru pak řidiči také velmi často nerespektují zóny a stojí v zákazech.

Asi pětinu přestupků za špatné parkování a stání v zákazech řeší strážníci domluvou, o něco častěji pak tyto přestupky končí ve správních řízeních a vůbec nejčastějším řešením je pro strážníky vypsání pokuty.

Co řeší strážníci naopak výjimečně, je rychlost v obci, která je spíše doménou státní policie. Přestupky za rychlost řešené strážníky pozorujeme v datech v kategoriích „omezení rychlosti“, což je porušení značky, která upravuje v daném místě rychlost, a „rychlost v obci“, což je paragraf za porušení rychlosti. Zatímco druhá kategorie je nejčastěji řešená blokovou pokutou, první jmenovaná zase správním řízením.

Brno: 120 tisíc loňských dopravních přestupků v mapě. Podívejte se, za co se pokutuje u vás Číst článek

Ve správních řízeních končí nejčastěji ty přestupky za rychlost, které zachytí dva stacionární radary – na ulicích Třebovická a Českobratrská. Blokovou pokutou pak končí případy, kdy překročenou rychlost zaznamená fyzicky strážník, třeba mobilním radarem.

„Radary jsou využívány s ohledem na klimatické podmínky v místech, která schvaluje Policie ČR. Místa pro měření rychlosti jsou aktualizována a schvalována také policií dvakrát ročně. Jedná se o místa, kde docházelo či dochází k opakovaným nehodám, místa, kde hrozí kolizní situace s chodci v souvislosti s jejich zvýšeným pohybem, a rovněž místa, kde jsou základní a mateřské školy,“ popsal mluvčí Machů s tím, že mobilní radary využívají strážníci od roku 2007. Aktuálně mají k dispozici tři.

Řidiči i chodci

Policisté zase nejvíce řeší případy spojené s jízdou řidičů. Mezi přestupky dominují ty v kategorii ostatní – jde o různé druhy přestupků, kterých je souhrnně tak málo, že není vypovídající vyčleňovat je do zvláštní kategorie. Případně jde o špatně či chaoticky popsané případy.

Když vynecháme tuto kategorii, pozorujeme nejvíce přestupků v „porušení dopravní signalizace“, což může být nerespektování značek či třeba jízda na červenou. Více než tři tisíce pokut rozdali policisté také za telefonování za jízdy, dva a půl tisíce pokut za špatný stav vozidla a více než osmsetkrát pokutovali policisté také za překročení povolené rychlosti.

Méně časté jsou pak přestupky, jako neužití bezpečnostního pásu, přejíždění z pruhu do pruhu či nedodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly, za tyto přestupky padalo v roce 2022 mezi třemi až šesti sty pokutami.

V policejních datech také sledujeme přestupky týkající se chování chodců. Více než osm set pokut vypsali policisté za přecházení na červenou, o polovinu méně potom za to, že lidé přecházejí mimo vyznačené přechody. Z dat vyplývá, že v porovnání s druhým největším městem Česka, Brnem, je těchto zaznamenaných přestupků v Ostravě desetkrát více.

Co ale v datech nefiguruje, jsou informace o pokutování řidičů, kteří nedodržují vzdálenost od cyklistů. Buď k těmto přestupkům v Ostravě vůbec nedochází, nebo je policisté zkrátka neřeší.

Policisté také řeší přestupky rovnoměrněji v průběhu dne, zhruba od šesté hodiny ráno do dvaadvacáté hodiny večer. Strážníci jsou zato nejaktivnější mezi osmou až třináctou hodinou a pak večer mezi devatenáctou a dvacátou hodinou. Podrobněji v grafech níže.

Proč strážníci pracují nejintezivněji v ranních hodinách, mluvčí Machů blíže nevysvětlil. Podle něj se ani relevantně vyjádřit nedá. „Každá organizace má nastaveny vlastní priority výkonu služby. Tyto pak vycházejí jak z rozsahu plněných úkolů, aktuální bezpečnostní situace, tak i případných bezpečnostních rizik.

Do centra pro pokutu?

Server iROZHLAS.cz zajímalo také, kde nejčastěji k přestupkům dochází. Z dat jasně vyplývají dvě dominantní lokality – centrum města (Moravská Ostrava a Přívoz) a obvod Ostrava-Jih. Sekunduje městský obvod Poruba a Mariánské Hory. „Jedná se zpravidla o lokality s vysokou sídlištní zástavbou a zvýšenou návštěvností místa. Například část Ostravy, kde lidé dojíždějí za prací,“ vysvětlil mluvčí strážníků Machů.

Pohled na konkrétní ulice nabízí ještě o něco pestřejší obrázek. I tam si zachovávají dominanci ulice v Moravské Ostravě a Přívozu, významné jsou ale i komunikace v Porubě či Slezské Ostravě.

Nejvíce přestupků strážníci i policisté zaznamenali na ulici Reální u katedrály Božského spasitele nedaleko centrálního Masarykova náměstí. Na zhruba 80 metrů dlouhé spojnici jich napočítali v loňském roce na dva tisíce.

Čeho se tam lidé nejčastěji dopouštějí? Data ukazují, že jde o porušování zákazu stání. „Jedná se o oblast spadající pod zónu zákazu stání označenou příslušným dopravním značením IZ 8a,“ upozorňuje Machů. Řidiči tuto značku buď přehlížejí, nebo zkrátka nerespektují. Přitom hned okolo vedle stojící katedrály mají k dispozici placené parkoviště. Stejně tak jsou k dispozici místa u nedalekého nákupního domu Laso či na ulici Dr. Šmerala.

Na téměř 1800 přestupků se lidé dopustili v roce 2022 také na již zmíněné ulici Třebovická, která představuje jakýsi hlavní průjezd obvodem Ostrava-Třebovice. Většina přestupků na této ulici představuje překročení rychlosti a spadá do správního řízení. A důvod? Tím je právě jeden ze dvou stacionárních radarů, jejichž data strážníci zpracovávají.

„Úseková měření jsou situována na dvou místech. Jedná se o Třebovickou ulici (provozovatelem je Úřad městského obvodu Třebovice) a křižovatku na Českobratrské ulici (provozovatelem je Magistrát města Ostravy),“ vysvětluje Machů.

Právě Českobratrská ulice, která představuje jakýsi hlavní průjezd Moravskou Ostravou, se v počtu přestupků nachází na pátém místě – celkem jich tam policisté se strážníky zaznamenali na 1360. Data z této ulice jsou nicméně velmi špatně evidovaná. Nejde z nich zjistit informace k 1075 přestupkům. Převážná většina z nich nicméně skončila ve správním řízení, je tak možné usuzovat, že jde opět o data generovaná automaticky, zmiňovaným radarem.

Ulice je ostatně velmi frekventovaná. Radar je umístěný na semafory řízené křižovatce s ulicí Sokolovská třída u Magistrátu města Ostravy. Hlídá mimo jiné i průjezd řidičů na červenou, nejde tak říci, jako tomu bylo u ulice Třebovické, že jde pravděpodobně jen o data za rychlost.

Na 1756 přestupků zaznamenali policisté a strážníci také na 1,6 kilometrů dlouhé Hlavní třídě v Porubě, která představuje centrum obvodu. Z pohledu na detaily jednotlivých případů se ukazuje, že opět zde nejčastěji porušují zákon řidiči, kteří parkují, kde nemají. Může jít o nezaplacení parkovného, stání na chodníku, porušení zákazu zastavení či nedovolené parkování na vyhrazeném stání. Už méně časté jsou pak případy porušení povolené rychlosti.

A 1601 prakticky totožných typů přestupků pak evidují strážníci i na Nádražní ulici, která prochází napříč Moravskou Ostravou od obchodního centra Nová Karolina až k hlavnímu nádraží. A jen o tři stovky méně na další centrální ulici – Čs. legií.

Zajímá vás, jak je na tom vaše sousedství? Kolik a jakých přestupků se loni spáchalo na vaší ulici? Proklikejte naši interaktivní mapu.