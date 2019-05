Ostravskou MHD možná brzy ozdobí ekologické doubledeckery, jezdit by mohly z Dolních Vítkovic

Dvoupatrové autobusy s ekologickým pohonem by možná v příštím roce mohly vozit cestující na nové výletní lince mezi ostravskou zoologickou zahradou a Dolní oblastí Vítkovice. Po předchozích dvou nezdarech, kdy se do výběrového řízení nepřihlásil žádný zájemce, jsou v soutěži na dodávku doubledeckerů dva uchazeči. Ve středu to řekl primátor Tomáš Macura (ANO). Ostrava 22:38 15. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Město v minulosti opakovaně avizovalo, že do roku 2020 chce mít v Ostravě MHD bez dieselového pohonu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Dopravní podnik zatím ty doubledeckery soutěžil dvakrát a ani jednou neuspěl. Teď při tom třetím výběrovém řízení mu přišly dvě nabídky, které se v tuto chvíli zkoumají, jestli vyhovují zadání,“ uvedl Macura.

Podle něj jde v obou případech o zahraniční zájemce. „Mám naději, že ty dvě nabídky vyhoví. Ten autobus je vlastně dělaný na míru pro Ostravu, to není něco, co by někde sjíždělo z pásů, takže ta dodávka by pravděpodobně byla až začátkem roku 2020,“ řekl Macura.

Podle něj město trvalo na tom, že chce mít doubledecker s ekologickým pohonem. Město totiž v minulosti opakovaně avizovalo, že do roku 2020 chce mít v Ostravě MHD bez dieselového pohonu. Výrazně obměňuje také vozový park a například pro městskou policii či na úřady pořizuje vozidla na stlačený zemní plyn (CNG) či elektromobily.

Právě požadavek alternativního pohonu znamenal pro firmy problém. „Chtěli jsme nízkoemisní nebo bezemisní vozidlo, tedy CNG nebo elektrobus nebo nějaký hybrid, tedy kombinace obojího, a to bylo tou největší překážkou v tom, abychom nějaké nabídky dostali,“ řekl Macura.

Pokud nabídky firem budou odpovídat zadání, mohl by být vítěz výběrového řízení vybrán v řádu několika týdnů.

Doubledecker, který je známým symbolem Londýna, by měl turisty přepravovat mezi Dolní oblastí Vítkovice a ostravskou zoo. Právě tyto dva cíle patří k největším turistickým lákadlům ve městě. V případě zoo by navíc tato atrakce mohla i zmírnit problémy s parkováním, které tam bývá především o víkendech či svátcích.