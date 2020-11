Česká rarita, která přiláká turisty. Po Ostravě nově jezdí dva patrové autobusy

Dva dvoupatrové autobusy jezdí od pondělí ostravskými ulicemi. Dopravní podnik Ostrava si je za téměř 30 milionů korun nechal vyrobit ve Španělsku. Nové vozy jsou postavené na míru tak, aby se vešly pod mosty ve městě. O první jízdy patrovými autobusy, které jezdí na pravidelné lince mezi městskými obvody Poruba a Hrabová, byl mezi lidmi velký zájem. Ostrava 11:42 3. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dva dvoupatrové autobusy nově jezdí ostravskými ulicemi | Zdroj: Dopravní podnik Ostrava

Řada lidí se dvoupatrovými autobusy byla projet ze zvědavosti. Patří k nim třeba student Honza. „Myslím, že v Česku je to velká rarita. Pro turisty to bude určitě dobré, jedinečné a budou si to chtít vyzkoušet,“ popsal Českému rozhlasu Ostrava. Podle něj jízda za to stojí.

Jeden z jeho spolužáků přijel až z Třince, aby se autobusem mohl projet. „Je to prostě něco jiného. Sedíte výš, více vidíte,“ dodává student.

Na doubledeckery si musí zvykat i jejich řidiči. Patří mezi ně i Vladimír Kokrda, který vyjmenovává, na co všechno si v provozu musí nově dávat dobrý pozor: „To, co trčí vedle – stromy, větve, také jestli někde nevisí nějaké dráty. A hlavně na mosty, aby se člověk pod ně vlezl.“

Jak ale už dříve uvedl ředitel Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys, ostravské doubledeckery jsou přizpůsobeny místním podmínkám. Jsou o zhruba 30 cm nižší, aby projely pod všemi překážkami, které ve městě jsou.

Náročnější údržba?

Dvoupatrové autobusy měly původně pokrývat nový turistický spoj mezi zoo a Dolní oblastí Vítkovice. Její start se ale musel kvůli koronaviru odložit. Nové vozy tak jezdí po okrajové lince 78.

„Jelikož jsme z důvodu covidu nestihli nasazení v sezoně, přišlo nám nevhodné, aby technika čekala v garážích. Samotná údržba by potom byla mnohem náročnější. Té technice skutečně svědčí, když je v pohybu a v neustálé permanenci,“ vysvětluje Morys.

Podle něj je linka 78 pro doubledeckery vhodná. „Je provozována především od pondělí do pátku a existuje jako vhodný zrychlený doplněk pro spojení Poruby s průmyslovou zónou v Hrabové,“ dodává.

Kapacita autobusu je 68 sedících cestujících. Většina z 55 sedadel se nachází právě v horní, tedy pro pasažéry nejatraktivnější, části autobusu.