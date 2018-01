Ostravská důchodkyně, která nožem zabila lupiče, souzena nebude. Policie případ odložila

Šestačtyřicetiletý muž se loni v září vloupal do rodinného domu v Ostravě, kde spala sedmašedesátiletá žena. Důchodkyni vzbudil a ta v obavě o svůj život použila nůž. Muži zasadila ránu, které na místě podlehl. Nezvaného hosta údajně znala. Uváděla, že jí v minulosti nabídl, že jí na zahradě poseče trávu. Prý ji napadl už dříve a chtěl peníze.

Když se zloděj loni v září dobýval do domu, seniorka se zavřela v obývacím pokoji a volala policii. Násilník mezitím rozbil výplň vchodových dveří a snažil se dostat do pokoje. „Chvíli jsme se přetahovali přes dveře, jenže on byl silný chlap a já jsem ty dveře neudržela. Jak byly pootevřené, bodla jsem ho a hned jsem je zase přibouchla,“ řekla žena už dříve.

Policie nakonec případ odložila. „Neexistuje podezření, že by se žena dopustila trestného činu. Provedeným prověřováním i podle závěrů znalců jsme dospěli k názoru, že se jednalo o nutnou obranu,“ uvedl Palát.

Podobný případ skončil odložením i předloni v Olomouci. Tehdy šlo o devětačtyřicetiletou ženu, která zabila ve svém bytě o 11 let mladšího muže. Bodla jej nožem, když násilně vnikl do jejího bytu přes balkonové dveře. Také u ní došli kriminalisté k závěru, že čin spáchala v nutné obraně.