‚Jsem vyčerpaný, pacienti se horší před očima.‘ Ostravský zdravotník kvůli covidu skoro nevidí rodinu

Kapacity covidových oddělení se tenčí. Zdravotníci na nich slouží dvanáctihodinové směny i šestkrát týdně. To přesně zažívá i Michal Vaněk, který pracuje jako zdravotník na covidové jednotce ARO ostravské Fakultní nemocnice. Svého ročního syna téměř nevidí, veškerá péče je na jeho manželce. Ostrava 8:09 13. ledna 2021

Michal se po noční a chystá hned na další směnu. Jeho žena Denisa má další silnou první linii doma s malým synem. „Je čím dál víc v práci, je to stále horší. Odjíždí v šest a vrací se o půl osmé večer. Celý den jsme tu sami. Musíme to zvládnout a zatnout zuby. Doufám, že to bude zase dobrý a nevrátí se to v takové míře, aby neměl takové přesčasy,“ řekla Denisa Českému rozhlasu Ostrava.

Vyčerpaný po dvanáctihodinové službě se domů chodí prakticky jen vyspat. Poslechněte si reportáž Andrey Čánové o práci zdravotníků

„Cítím se unavený, vyčerpaný. Některých oslav, co máme v rodinném kruhu, se nemůžu kvůli práci zúčastnit,“ popisuje zdravotní bratr Michal Vaněk. Domů se tak jezdí vyspat, aby nabral trochu sil.

„V celém Moravskoslezském kraji jsou lůžka intenzivní péče zahlcena. Ted je daleko větší počet hospitalizovaných, těžších stavů a zasahuje to i do mladší kategorie lidí,“ vysvětluje Michal.

Záhadný nepřítel

Na covidové jednotce s pacienty na přístrojích je rozhodně více než se svým synem. Jinak to nyní ani být nemůže. „Člověk se vám před očima horší. Nemoc covid-19 není vycucaná z prstu. Je to vážné onemocnění. Vystrašilo mě, když u nás ležel kolega. To nás všechny srazilo na kolena," vypráví Michal.

Covid-19 je pro Michala pořád záhadný nepřítel. „Přijdu do práce, máme jedno volné lůžko a do konce směny už je plné. Jedeme furt naplno. Nezávidím tomu, koho na lůžko vzít nemohou, protože si zároveň musí vybírat z dalších pěti lidí. U nás ta situace není, ale blížíme se k ní. Pokud to půjde tímto tempem, lidé nebudou opatření dodržovat nebo nepůjdou na očkování, může to tu takhle brzy vypadat," dodává Michal Vaněk.