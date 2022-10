Vondrák: V hnutí ANO rozhoduje trojice lidí, promítlo se to i do debaty o prezidentském kandidátovi

Hejtmanovi Moravskoslezského kraje Ivu Vondrákovi, který je místopředsedou ANO, chybí v hnutí při rozhodování diskuse. V poslední době se podle něj ve vedení ANO vyčlenila skupina, která se rozhoduje tak, jak chce předseda ANO Andrej Babiš, a ostatní názory nejsou moc vnímány. Jde o trojici Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová. Vondrák to řekl serveru Seznam Zprávy. Dodal, že se to týkalo se i debaty o prezidentském kandidátovi hnutí. Ostrava 18:41 31. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředseda ANO Ivo Vondrák postrádá při rozhodování ve hnutí diskusi, proto se pondělního jednání předsednictva nezúčastnil | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vondrák řekl, že informaci o tom, že bude Andrej Babiš kandidovat na prezidenta za ANO, předtím neměl.

„Dohoda byla taková, že se věc veřejnosti oznámí v pondělí ve 12.30, po jednání předsednictva. Samozřejmě je třeba říct, že předsednictvo bylo naplánované těsně před tiskovou konferencí. Z toho bylo možné dedukovat, že půjde už jen o formální jednání a Andrej Babiš je rozhodnutý,“ řekl serveru Vondrák.

Na pondělní předsednictvo, které Babišovu kandidaturu podpořilo, byl pozvaný, ale nezúčastnil se ho. Předsednictvo hnutí podle něj k tomuto klíčovému bodu nezasedlo a vždy se hovořilo jen o tom, že se uvažuje o třech, čtyřech jménech.

„Byl jsem na pondělní předsednictvo pozvaný, když jsem se ale dozvěděl, že to bude jen hodinu a půl před tiskovou konferencí, přišlo mi, že to bude už stejně jen formalita. Raději jsem tedy jednal o rozpočtu kraje, čemuž jsem dal přednost, přišlo mi to důležitější,“ řekl Vondrák.

Vondrák nyní čeká, zda bude Babiš chtít setrvat ve funkci předsedy ANO, či odstoupí a bude vystupovat ve volbách nadstranicky. Na otázku, zda by pro něj bylo přijatelnější, aby se Babiš vzdal funkce šéfa ANO a kandidoval na Hrad jako nestraník, Vondrák odpověděl: „Nemyslím si, že by to ovlivnilo jeho šance na zvolení. Principiálně by tomu ale mělo být tak, že bude nadstranickým kandidátem.“

Stmelení společnosti jako největší výzva

Úlohou nově nastupujícího prezidenta bude podle Vondráka stmelit velmi rozdělenou společnost. „To bude pro Andreje Babiše výzva největší, rád bych se ho zeptal, jak toho bude chtít dosáhnout,“ řekl Vondrák.

Záměr ucházet se o post prezidenta oznámil Babiš v neděli. Při dnešním desetiminutovém oficiálním oznámení za Babišem stála většina předsednictva ANO, Vondrák chyběl.

Spolu s Babišem na pódium s nápisem „Pomáhá lidem, proto Babiš“ přišla i manželka Monika. Další nápisy na pozadí popisovaly expremiéra jako zkušeného politika, krizového manažera, který neuhne mocným, je akční a bojuje za Česko.

Osmašedesátiletý politik a jeden z nejbohatších Čechů nyní čelí před soudem obžalobě v případu dotačního podvodu při stavbě areálu Čapí hnízdo.

Babiš v pondělí poznamenal, že pokud by v prezidentské volbě uspěl, nebyl by nadále předsedou ANO. „Pokud by mi dali nějakého čestného předsedu, tak budu rád,“ uvedl. Na otázku, zda by v případě neúspěchu odešel z politiky, je podle něj brzy.

První kolo volby se bude konat 13. a 14. ledna, druhé o dva týdny později.