VIDEO: Strakáč padl k zemi. V Ostravě odstřelili šedesát let starý komín v bývalém průmyslovém areálu

Střelmistři v pátek v Ostravě krátce po 6.30 odstřelili zhruba šedesát let starý komín bývalé vítkovické úpravny a spékárny železných rud, známý jako Strakáč. Definitivně tak skončila snaha spolku Svatý Václav o jeho záchranu. Cihlový komín s červenobílou šachovnicí padl k zemi během několika vteřin. Použito bylo 100 kilogramů výbušniny, která byla rozmístěna do 120 vývrtů, řekl novinářům střelmistr Petr Šobíšek. Ostrava 13:46 3. srpna 2019

„Nebyl to úplně rutinní odstřel, protože to byl mohutný komín. Tloušťka stěny byla dva metry, průměr v patě komínu byl asi 13 metrů. Příprava probíhala tři dny, tedy vlastní práce. Navrtání trvalo dva dny, vrtaly se 150 centimetrů dlouhé vývrty. Dopadlo to líp, než jsem čekal,“ řekl střelmistr Šobíšek.

Podle předsedy spolku Svatý Václav Dominika Rašky odstřelem komína Ostrava, která je podle něj již tak chudá na historicky cenné památky, přišla o svůj nejvýznamnější komín a výraznou ikonickou dominantu.

Střelmistři v Ostravě krátce po 06:30 odstřelili zhruba šedesát let starý komín bývalé vítkovické úpravny a spékárny železných rud, známý jako Strakáč | Foto: Iva Havlíčková | Zdroj: Český rozhas

„Stále nevidím důvod k tomu, že se komín zboural. Ostrava přišla o jeden ze svých tří vykřičníků v logu, tak bych to přirovnal, přišla o významnou památku, která nemá obdoby. Podle nás by se mělo řešit, že se přímo na tom místě postaví do 30 let věrohodná replika,“ řekl krátce po odstřelu Raška.

Rozsáhlá sanace

Likvidace komína je součástí rozsáhlé sanace bývalého průmyslového areálu.

Vlastníkem kontaminovaného a zdevastovaného areálu, kde komín stál, je společnost Vítkovice. Dlouhodobě poukazuje na to, že aglomerace i s komínem je výraznou ekologickou zátěží. Firma už dříve uvedla, že komín je kontaminovaný olovem, arzenem, polychlorovanými bifenyly a dalšími karcinogenními látkami a pro obyvatele Ostravy představuje riziko.

Použito bylo 100 kilogramů výbušniny, která byla rozmístěna do 120 vývrtů, řekl novinářům střelmistr Petr Šobíšek | Foto: Iva Havlíčková | Zdroj: Český rozhas

Na odstranění komína se podle mluvčí firmy Evy Kijonkové čekalo 16 let. V roce 2003 totiž Česká inspekce životního prostředí vydala první rozhodnutí o odstranění škodlivin v bývalé aglomeraci.

„Omlouváme se všem Ostravanům, že na likvidaci škodlivin v komíně museli čekat tak dlouho, ale byli jsme vázaní vypsáním státního tendru na sanaci starých zátěží a v poslední době nás významně blokovaly nesmyslné obstrukce aktivistů,“ řekl v pátek generální ředitel a předseda představenstva Vítkovic Rodan Broskevič.

Likvidace komína je součástí rozsáhlé sanace bývalého průmyslového areálu | Foto: Iva Havlíčková | Zdroj: Český rozhas

Stromy i nová zóna

Podle předsedy dozorčí rady Vítkovic Jana Světlíka bylo přitom už v roce 1998 rozhodnuto, že aglomerace se památkově chránit nebude. „Bylo to pět roků před tím, než jsme vůbec koupili Vítkovice. Jsme rádi, že symbol té černé a špinavé Ostravy je pryč,“ uvedl Světlík.

V sanované lokalitě bude vysazeno přes 4400 stromů a bude připravena jako zóna pro lehký průmysl. Kijonková připomněla, že ministerstvo kultury komín neuznalo jako kulturní památku. Komín kromě znečištění měl podle mluvčí i závažné statické vady.

Záběry z dronu potvrdily, že objekt se samovolně drolí a praskají na něm kovové skruže, u nichž hrozil pád. Po dokončení úprav lokality budou zasíťované pozemky nabídnuty investorům a developerům. Cílem je do lokality přivést moderní provozy, zázemí pro IT či lehký průmysl.

Vlastníkem kontaminovaného a zdevastovaného areálu, kde komín stál, je společnost Vítkovice | Foto: Iva Havlíčková | Zdroj: Český rozhas