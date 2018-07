Tři přednostové ostravské nemocnice po auditu končí. Výsledky jsou podle ministra zarážející

Tři přednostové Fakultní nemocnice Ostrava přišli o své funkce kvůli výsledkům auditu, jehož některé závěry v pátek nemocnice zveřejnila. Kontrolu zadala poté, co ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO odvolal v únoru z funkce tehdejšího ředitele, exministra zdravotnictví za ČSSD Svatopluka Němečka. Vojtěch označil v pátek výsledky auditu za zarážející, s podrobnými závěry by se měl seznámit koncem měsíce. Ostrava 21:16 13. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Audit podle ředitele nemocnice Evžena Machytky upozornil i na problém při takzvaném vybírání zpětných bonusů, při kterém zřejmě nemocnici vznikla škoda minimálně deset milionů korun.

„Jedná se v podstatě o jakousi množstevní slevu. Pokud nemocnice nakupuje některé léky ve velkém objemu, tak většina firem poskytuje jakousi slevu formou takzvaného zpětného bonusu. Pokud manažer tento zpětný bonus nevybírá, tak ochuzuje nemocnici o významný zdroj těchto finančních prostředků," uvedl Machytka.

Odvolání přednostů zdůvodnil střetem zájmů. O své funkce už přišli přednosta interní kliniky a zároveň děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Arnošt Martínek i přednosta Ústavu soudního lékařství Igor Dvořáček.

Stejný osud čeká i přednostku Ústavu patologie Janu Dvořáčkovou, která je v pracovní neschopnosti. Vedení nemocnice jim vytýká, že mají spojitost se soukromou CGB laboratoří, jež pro nemocnici zpracovávala některé vzorky.

Podle Machytky do této laboratoře směřovala značná část vzorků zadávaná externím firmám. To ale laboratoř ústy své mluvčí Hany Hanke odmítla. Podle ní navíc jde o vyšetření vysoce specializovaná, která dělá jen několik laboratoří v republice a ostravská fakultní nemocnice je sama nedokáže ve svých laboratořích diagnostikovat.

‚Nemocnice nepřichází o vlastní peníze‘

Také podle někdejšího ředitele nemocnice a exministra zdravotnictví za ČSSD Svatopluka Němečka jde o poměrně běžnou praxi. Nemocnice navíc podle něj takto nepřichází o vlastní peníze, protože úhradu zajišťují pojišťovny.

Němeček poukázal na to, že obdobně pražské nemocnice posílají stejná vyšetření do firmy Gennet spadající do svěřenského fondu premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše. „Zatím jsem nezaznamenal, že by to někdo těmto nemocnicím vyčítal nebo zakazoval," řekl Němeček, který postup vedení nemocnice označil za osobní mstu.

Spor vedení nemocnice a Lékařské fakulty

Odvolání přednostů ještě vyostřilo problematické vztahy mezi vedením nemocnice a Lékařskou fakultou, v jejímž čele stojí odvolaný přednosta Martínek. Odvolání přednostů totiž musí být společným návrhem ředitele nemocnice a děkana Lékařské fakulty.

Martínek tvrdí, že jeho odvolání podepsal za fakultu lékař a v minulosti odvolaný děkan Lékařské fakulty Pavel Zonča. Spojován je s osobou ředitele Machytky, který v pátek Zonču označil za děkana fakulty.

Zonča před několika dny uspěl u krajského soudu, kde napadl své tehdejší odvolání z funkce děkana. Soud mu dal za pravdu v jeho výtce k nesprávnému složení akademického senátu, který tehdy navrhl jeho odvolání.

Podle mluvčího soudu Jiřího Barče se ale soud zabýval jen rozhodnutím o odvolání Zonči z funkce děkana. Neřešil už další dopady tohoto rozhodnutí do aktuálního personálního obsazení děkanátu.

Rektorovi Janu Latovi vrátil věc k dalšímu řízení. Lata po rozhodnutí soudu předběžným opatřením přikázal Zončovi, aby se zdržel výkonu funkce děkana. Odvolání přednostů podepsané Zončou má proto Martínek za neobhajitelné a právně nepřístojné. Lékařská fakulta se proti němu bude bránit právní cestou.