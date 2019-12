Střelba v Ostravě: pozůstalí dostanou od města sto tisíc. Policie prošetřuje únik fotografie z místa činu

Finanční dar od Ostravy nedostanou pouze pozůstalí po obětech úterní střelby, ale také zranění, a to konkrétně částku 50 tisíc korun. Návrh ve středu jednomyslně schválili ostravští zastupitelé.

Primátor Tomáš Macura z ANO uvedl, že totožný návrh by ve čtvrtek měli schvalovat i krajští zastupitelé. Pomoc rodinám by měla poskytnout také vláda, rodiny obětí by tak měly dostat celkem 300 tisíc korun.

Ostravští zastupitelé na začátku jednání rovněž uctili památku obětí minutou ticha. Primátor Macura střelbu označil za nejtragičtější v novodobých dějinách města.

Žádáme svědky včerejší mimořádné události, kteří odešli z místa bez osobních věcí, aby si je vyzvedli od 12 hodin v Ostravě na ulici Českobratrská 10. — Policie ČR (@PolicieCZ) December 11, 2019

Fotografie kolující na internetu

Policie se také zabývá vznikem fotografie s mrtvými těly, která začala po úterní střelbě v ostravské fakultní nemocnici kolovat na internetu. Zkoumá také okolnosti jejího zveřejnění.

„Zjišťujeme okolnosti vzniku fotografie, jejího zveřejnění. Zabýváme se i zprávami, které se pod ní na sociálních sítích objevily,“ řekla mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková. Policie podle ní zatím nebude spekulovat o případné právní kvalifikaci činu.

Fotografie podle dostupných informací s největší pravděpodobností vznikla tak, že někdo přefotografoval obrazovku monitoru, na kterém bylo vidět dění v čekárně. Další možností je, že záběr někdo stáhl z bezpečnostních kamer. Snímek pak koloval internetem, policie žádala o jeho stažení.

Na snímku je vidět, jak uprostřed místnosti leží muž na zádech. Na bílém tričku má červenou skvrnu, hlavu má v kaluži krve. Fotografie také částečně ukazuje i další oběť, která leží na boku a i její horní část obtéká rudá kaluž. Několik židlí je povaleno, na některých zůstaly kabáty a tašky.

Člověk, který na internetu záběry obětí zveřejnil, může podle ředitele ostravské fakultní nemocnice Jiřího Havrlanta přijít o práci. „Okolnosti vzniku fotografie jsou v šetření. Spolupracujeme s policií. Zatím ale ještě není jednoznačně určeno, kdo fotografii pořídil a zveřejnil. Pokud se podaří viníka najít, budeme chtít z toho vyvodit personální postih,“ řekl ředitel Havrlant. V úvahu bude podle něj přicházet i výpověď.

Nemocnice prosí o pomoc

Fakultní nemocnice v Ostravě má po úterní střelbě nedostatek krve. Primářka krevního centra nemocnice v Ostravě Zuzana Čermáková již v úterý vyzvala dárce krve, aby přišli k odběru.

Podle ředitele nemocnice Jiřího Havrlanta je o to mezi lidmi velký zájem. „Provoz je přizpůsobený tomu, že zájem jsme schopni zvládnout. Všem dárcům, kteří budou chtít přijít, bude vyhověno,“ řekl pro Radiožurnál.

Krevní centrum Fakultní nemocnice již v úterý poprosilo dárce, aby přišli darovat krev. Potřebovala doplnit hlavně krev skupiny 0 minus.

Omluva svědkovi

Moravskoslezští policisté během středy navštíví muže, jehož fotografii omylem zveřejnili v souvislosti s úterním masakrem v ostravské nemocnici. Muži se znovu omluví a pokusí se mu situaci vysvětlit. Informovala o tom mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková.

Policie zveřejnila jeho fotografii při pátrání po pachateli úterní střelby. Později policisté uvedli, že jde o svědka události, nikoliv pachatele. V té době už ale fotografie Slováka, který absolvuje doktoradské studium na katedře geoinformatiky na Technické univerzitě v Ostravě, kolovala na internetu.

„Škola mu nabídla podporu i psychologickou či právní pomoc. Nic z toho zatím nevyužil,“ řekla mluvčí školy Petra Halíková. Student se do médií vyjadřovat nechce.

Muži se již v úterý v České televizi omluvili jak ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel, tak ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD. Policie podle ministra chtěla jen zabránit dalším ztrátám na životech.

„Je to snaha zastavit pachatele za každou cenu. Pokud máte člověka, který je schopen popravit šest lidí naprosto chladnokrevně a pak vám odejde mezi veřejnost, je potřeba ho co nejrychleji najít a chytit se každé stopy,“ řekl Hamáček pro Českou televizi.

Střelba v ostravské nemocnici

Střelec zahájil palbu bez varování na poliklinice nemocnice v čekárně traumatologické ambulance v úterý po sedmé hodině ranní. Střílel čekající pacienty z bezprostřední blízkosti do hlavy a hrudníku.

Zasáhl celkem devět lidí, šest jich zemřelo, tři jsou zranění. Mezi oběťmi jsou i dva příslušníci Vězeňské služby a také otec, který chránil svou nezletilou dceru, jež střelbu přežila. Jedna postřelená žena zůstává v kritickém stavu. Další dva zranění jsou mimo ohrožení života.

Z místa činu střelec následně utekl a navštívil matku, které se svěřil a oznámil jí, že se zabije. Policie po něm během dne vyhlásila pátrání, které bylo úspěšné. Ještě před zásahem policie se ale muž střelil v Děhylově na Opavsku do hlavy. A svým zraněním po půlhodinové resuscitaci podlehl.

Pachatel střílel z české pistole ráže devět milimetrů. Podle policie neměl legálně drženou zbraň a měl trestní minulost, konkrétně tři záznamy za násilnou a drobnou majetkovou trestní činnost. U násilné činnosti šlo o drobnou potyčku. Oficiální motiv jeho činu zatím policie nezveřejnila.

Střelba v ostravské nemocnici je druhá nejtragičtější v historii Česka. V únoru 2015 zastřelil muž v restauraci v Uherském Brodě osm lidí a pak sebe.

Střelba v ostravské nemocnici

7:19 Policie přijímá oznámení o střelbě ve Fakultní nemocnici v Ostravě.

7:24 První policejní hlídka přijíždí na místo. Mezitím pachatel uniká z nemocnice, nasedá do auta a odjíždí.

8:02 Na veřejnost se dostávají první informace o útoku. „Ve Fakultní nemocnici v Ostravě se střílelo. Policisté v tuto chvíli v nemocnici zasahují, bližší informace zatím nejsou k dispozici,“ napsala na twitter Česká televize - Události Ostrava. Zaměstnanci čekají před nemocnicí na povolení vrátit se zpět | Zdroj: ČTK, Autoři: Jaroslav Ožana

8:38 Ministr vnitra Jan Hamáček potvrdil, že se v nemocnici střílelo a že na místě zasahují policisté. „Střelba má několik obětí, došlo tam i ke zranění. Zasahuje letecká záchranná služba. Přesná čísla říct nemohu,“ uvedl.

8:47 Policie píše na svůj twitterový účet, že jsou na místě čtyři mrtví a dva těžce zranění. Veřejnost má zatím pouze kusé informace.

8:56 Do médií se dostává první popis podezřelého. Policie pátrá po muži v červené bundě, který měří asi 180 centimetrů.

9:03 Náměstek ministra zdravotnictví Zdeněk Prymula odlétá na místo neštěstí. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch je totiž momentálně v zahraničí.

9:07 Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO) potvrzuje, že mrtvých je šest.

9:13 Policie posiluje dohled nad vybranými měkkými cíli po celé České republice. Později odborníci dodávají, že jde o školy, nemocnice, letiště a podobná místa.

9:17 Policie zveřejňuje na twitteru fotografii krátkovlasého muže v červené bundě. „Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po pravděpodobném podezřelém,“ píší policisté. Podezřelý ze střelby v Ostravě | Zdroj: Policie ČR

9:24 Svůj program ruší i premiér Andrej Babiš (ANO). Místo plánované cesty do Estonska předseda vlády oznamuje, že vyráží na místo činu. Babiš upřesňuje, že střelec útočil zblízka na hlavu a krk.

9:40 Prezident republiky Miloš Zeman vyjadřuje hlubokou soustrast pozůstalým a děkuje všem zasahujícím složkám.

9:44 Policie doplňuje podrobnosti k fotografii muže. „Jedná se o důležitého svědka události, ale v tuto chvíli pracujeme s jinou verzí a pátráme po jiné osobě,“ píše na twitter.

9:55 Vojtěch oznamuje, že svolává krizový štáb. „Jsem v kontaktu s ředitelem nemocnice a situaci na dálku sleduji,“ dodává.

10:05 Nad Ostravou pátrají po pachateli dva monitorovací vrtulníky. Policie zveřejňuje, že zná jméno, popis auta a registrační značku podezřelého.

10:05 Ředitel krajské policie Tomáš Kužel potvrzuje, že muž střílel z krátké ruční zbraně.

10:32 Ředitel nemocnice Jiří Havrlant upřesňuje informace o obětech. „Při útoku zemřelo pět lidí, šestý zemřel při operaci na operačním sále. Sedmý je po operaci ve vážném stavu. A ještě operujeme osmého člověka,“ upřesňuje.

10:39 Investigativním reportérům Radiožurnálu se podařila zjistit totožnost podezřelého. Na sociálních sítích i v médiích se začíná šířit fotografie Ctirada V., kterou zveřejnili policisté. Ten mezitím zasahujícím jednotkám stále utíká.

10:41 Policie uvádí, že se jí u obce Děhylov na Opavsku podařilo vypátrat auto podezřelého. Na místě létá i vrtulník. Ještě před tím, než stihnou policisté zasáhnout, se muž střílí do hlavy. Šéf krajské policie Tomáš Kužel později upřesňuje, že v tuto chvíli Ctirad V. se zasahujícími policisty ještě komunikoval.

10:50 Vondrák potvrzuje, že střelec byl při zásahu ještě na živu.

10:59 Při převozu do nemocnice pachatel umírá. Veřejnosti to oznamuje ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

11:12 Šéf policie ještě jednou upřesňuje informace o obětech. „Šest lidí je mrtvých. Dvě oběti jsou zraněny těžce a jeden lehce, ten je škrábnutý kulkou na krku,“ doplňuje Kužel.

11:18 Policie uvádí, že muž střílel z české zbraně ráže devět milimetrů. Zbraň držel nelegálně.

11:49 Ministr Hamáček i policejní prezident Jan Švejnar děkují zasahujícím policistům za práci.

12:05 Ředitel krajské policie Kužel při tiskovém briefingu před nemocnicí uvádí, že Ctirad V. měl několik záznamů v trestním rejstříku. „Měl tři záznamy, násilné nebo drobné majetkové trestné činy,“ dodává.

12:09 Premiér Babiš před odletem do Ostravy na tiskové konferenci říká veřejnosti, že během pátrání po muži spolupracovala s policisty i jeho matka. Před nemocnicí v Ostravě, kde útočník v úterý ráno zabil šest lidí, se začínají objevovat svíčky | Zdroj: ČTK, Autoři: Jaroslav Ožana