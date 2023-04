Chtěl jsem do koalice spíš s Macurou než s ANO. Partneři na to ale nepřistoupili, říká primátor Ostravy

Ostravu vede nová koalice, kterou tvoří uskupení ANO, Spolu, Ostravak, Starostové pro Ostravu a Piráti. Koalice má dohromady 37 zastupitelů a přesně tolik hlasů získal nový primátor Jan Dohnal (ODS) ve středeční volbě. „Hnutí ANO, které volby vyhrálo, se nám rozpadlo... Tento výsledek je jednou z mála možných variant řešení, které byly na stole,“ popsal Dohnal vznik koalice Radiožurnálu. Rozhovor Ostrava 20:57 26. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Dohnal (ODS), primátor Ostravy | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Pane Dohnale, budete se snažit v něčem vést Ostravu jinak a jinam než váš předchůdce Tomáš Macura?

Neřekl bych úplně jinam, protože jsme s Tomášem Macurou samozřejmě v koalici doposud byli taky. Ale chci se zaměřit spíš na širší spektrum věcí. Tím nechci říct, že se jim Ostrava do té doby nevěnovala.

Tady mě trošičku mrzí, že se třeba i celá debata ohledně nové koalice točila kolem koncertní haly. Já chápu, že je to velmi mediálně vděčné a zajímavé téma, ale Ostravu trápí řada věcí související s tím, s čím se dennodenně všichni potkáváme.

K těm patří třeba městská hromadná doprava, bezpečnost nebo pořádek v ulicích. Nechci říct, že to jsou oblasti, které by byly zanedbané, ale myslím si, že si minimálně zaslouží, aby se o nich mluvilo ve stejné intenzitě.

Ke změně v čele Ostravy došlo po tom, kdy dosavadní primátor Tomáš Macura (ANO) v prezidentské kampani nepodpořil svého stranického šéfa Andreje Babiše, ale jeho protikandidáta Petra Pavla. Následně Macura z hnutí ANO odešel, a s ním postupně i dalších sedm zastupitelů, čímž dosavadní koalice ztratila většinu. Na základě středeční koaliční dohody se poprvé po 21 letech dostává do čela Ostravy politik z ODS.

Na druhé straně jste se sám zmínil o projektu ostravské koncertní haly, která vyvolává pozornost. Jaká je pravděpodobnost, že po změně ostravské koalice ta koncertní hala opravdu vznikne?

Z toho, co vím, bych řekl, že je ta pravděpodobnost někde kolem třeba 80 až 90 procent, takže si myslím, že poměrně vysoká. Na rovinu říkám, že je ta příprava poměrně daleko.

Projekt má dneska už poměrně konkrétní rysy, a my si z toho lehce dokážeme dovodit i předpokládanou cenu. I když je pravda, že nás veřejná zakázka na zhotovitele může překvapit. Máme zhruba i rámcovou představu o tom, jak bude tato hala financována z našich a externích zdrojů, takže pokud se všechny naše předpoklady sejdou, tak si myslím, že se ta hala postaví.

Vůle voličů

Pojďme ještě k politické rovině koaličního vyjednávání, které bylo ve středu završeno podpisem koaliční smlouvy a vaší volbou do čela Ostravy. Koalice Spolu v loňských podzimních volbách získala 14,3 procenta hlasů. Máte pocit, že to, že se stáváte primátorem Ostravy s tímto výsledkem, odpovídá vůli voličů?

Nechci úplně hodnotit, co odpovídá vůli voličů, protože teď zastupuji všechny občany města bez ohledu na to, koho volili. Každopádně je třeba vzít v potaz realitu takovou, jaká je.

Hnutí ANO, které volby vyhrálo, se nám rozpadlo, neříkám, že na úplně stejně velké poloviny, ale na dvě části, které tím, že spolu nedokázaly komunikovat, de facto situaci ve městě zablokovaly. Tento výsledek je jednou z mála možných variant řešení, které byly na stole.

Teď jste mluvil o rozpadu zastupitelského klubu hnutí ANO. V nové koalici, kterou jste vytvořili, jsou všechny strany celostátní vládní koalice a hnutí Ostravak.

V této skupině jste si mohli vybrat, jestli budete spolupracovat s tou částí hnutí ANO kolem Tomáše Macury, který se postavil proti Andreji Babišovi, anebo naopak s těmi, kdo jsou věrní Andreji Babišovi. Vybrali jste si tu část, která je blízká Andreji Babišovi. Proč právě tuto?

Neřekl bych, že jsme si vybrali tuto část. Je to o umění možného. V zastupitelstvu máme nadpoloviční většinu 28 mandátů a více. Netajím se tím, že jsem do jisté míry stále preferoval variantu, stejně jako asi i kolegové v koalici Spolu, s Tomášem Macurou, ale my jsme s ní prostě nedokázali sesbírat více než 20 nebo 23 mandátů v zastupitelstvu. A to je na koalici málo. Žádný z dalších partnerů nad touto variantou nebyl ochoten uvažovat.

V novém vedení Ostravy byste jako primátor měl mít osm náměstků. Pro srovnání, v Praze je pět náměstků primátora, tedy o tři méně. Opravdu potřebujete tolik náměstků?

V Ostravě je ten počet náměstků plus minus, co si vybavuji, historicky relativně podobný…

Spolupráce s Macurou

Pokud si dobře pamatuji, tak před minulými volbami, to znamená do podzimu loňského roku, bylo šest náměstků, po volbách sedm, teď osm. To je oproti stavu před rokem o třetinu víc.

Myslím, že jsme velké město s dvanáctimiliardovým rozpočtem, se spoustou agend a že si ty agendy zaslouží, aby se jim někdo věnoval na full-time.

Takže z tohoto pohledu nechci naskakovat na zjednodušení, že více uvolněných politiků nebo placených politiků znamená hůře. Nemusí to tak být a troufnu si říct, že ani v tomto případě to tak není.

Sám jsem v minulosti působil na největším ostravském obvodě Ostrava-Jih, kde jsem zažil extrémy, kdy místostarostů bylo hodně i málo, a můžu z této zkušenosti určitě vycházet.

Takže například akumulace resortů u malého počtu lidí není ku prospěchu věci, protože prostě chtě nechtě pracovní den má nějaký hodinový rámec a jeden člověk není určitě schopen více absorbovat.

Na závěr ještě jedna věc. Jste domluveni s Tomášem Macurou na nějaké další spolupráci?

Tomáš Macura je s klubem, který kolem něj vznikl, stále součástí zastupitelstva, takže naprosto logicky určitě budeme dál spolupracovat.