Pochybnosti a strach. Někteří ze zaměstnanců se bojí, že Liberty Ostrava výrobu neobnoví

Otec a syn, dva ze zaměstnanců huti. Mají strach. „Já jsem tady asi rok a půl, taťka od roku 1994. Taková katastrofální situace tady nikdy nebyla,“ říká mladší z nich. Nejistota je podle nich velká, i kdyby se provoz rozjel. Na jak dlouho by to bylo. „Je možné, že ty zakázky ani nebudou,“ dodává. Do práce se ale ve středu nevrátí a budou doma až do úterý.

Není možné zatím zajistit pracovní podmínky v souvislosti se zastavením dodávek energií od firmy Tameh Czech.

„Pokračují od 3. do 8. ledna na takzvané jiné překážce na straně zaměstnavatele, a to dle zákoníku práce. V souladu s naším restrukturalizačním plánem obnovení provozu závisí na dosažení dohody se společností Tameh Czech,“ dodává mluvčí Liberty Ostrava Kateřina Zajíčková.

Posunutí návratu do práce se dalo čekat, potvrdil odborový předák v huti Petr Slanina. Věří, že už se to dál měnit nebude. „Předpokládáme nebo doufáme, že ten týden bude dostatečný prostor, aby došlo k nějakému rozuzlení,“ uvedl odborář.

Doma dál zůstávají také zaměstnanci firmy Tameh Czech, která je v úpadku a už požádala soud o povolení reorganizace. To znamená, že by mohla na rozdíl od konkurzu upravit a přizpůsobit svou výrobu a pokračovat dál. Svou situaci zdůvodnila tím, že jí huť dluží dvě miliardy korun.

Do práce dál chodí v obou firmách jen malá část zaměstnanců kvůli zajištění nezbytné údržby.

