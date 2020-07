ONLINE: Karvinsko neplánujeme uzavřít, řekl Vojtěch. Scénář Litovle a Uničova se podle něj opakovat nebude

Podle Vojtěcha jsou sice údaje o počtu nemocných poměrně vysoké, ale na druhou stranu je nutné hodnotit také průběh onemocnění u pozitivně testovaných. „V tuto chvíli skutečně neplánujeme uzavřít region ani město. Určitě tady neplánujeme scénář Litovle a Uničova. Myslím, že ta situace to nevyžaduje,“ řekl Vojtěch.

„Drtivá většina jsou bezpříznakoví, případně s mírným průběhem. Nepozorujeme nějaké zahlcení nemocničních kapacit či jednotek intenzivní péče. Nemá to vliv na nějaký extrémní nárůst počtu hospitalizací,“ uvedl Vojtěch.

Podle něj tak zásadní opatření, jako je kompletní karanténa či omezení pohybu, není na místě. „Věřím, že to zvládneme s těmi opatřeními, která máme,“ uvedl ministr. Zdůraznil, že je ale nutné dodržovat nařízená mimořádná opatření.

Podobně situaci hodnotí i epidemiolog a vedoucího resortní pracovní skupiny pro rozvolňování Rastislav Maďar. Podle něj by případné zavření části regionu či konkrétní obce muselo souviset se zahlcováním jednotek intenzivní péče a s nárůstem počtu těžkých stavů.

„Každý vidí, že zatím to na Karvinsku není a že nikdo se teď v této době obávat určitě nemusí,“ řekl Maďar. Podle něj se díky rozhodnutí OKD, které od pátku uzavře všechny své doly, za šest týdnů fakticky současná situace vynuluje.

„OKD by už by nemělo být ohniskem nákazy, ale je mimořádně důležité, aby se za těch šest týdnů ta nákaza nešířila v komunitě a k tomu by právě měla přispět mimořádná opatření, která vydala krajská hygienická stanice,“ uvedl Maďar.

Zpřísnění opatření na Karvinsku a Frýdecko-Místecku znamenají například zákaz návštěv v nemocnicích a sociálních zařízeních nebo omezení účasti na hromadných akcích z 500 nejvýše na 100 lidí. Povinné jsou nadále roušky uvnitř budov, v MHD nebo na hromadných akcích.