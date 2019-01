Ostrava zruší papírové jízdenky. ‚Raději plaťte kartou,‘ radí cestujícím dopravní podnik

Typický zvuk označovače už se v ostravských tramvajích dlouho ozývat nebude. Prodej elektronických jízdenek vloni vůbec poprvé porazil tržbu za ty klasické, papírové. To jen podpořilo vedení dopravního podniku v rozhodnutí je definitivně zrušit.

„Plánem, že papírové jízdenky už nebudeme používat, tak ušetříme několik desítek milionů ročně. Za takovou roční úsporu si můžeme koupit jeden elektrobus,“ vysvětluje pro Radiožurnál ředitel ostravského dopravního podniku Daniel Morys.

Prodejní automaty na jízdenky z ulic zmizí do konce roku. Varování pro cestující je na nich už dnes. U otvoru pro výdej jízdenek je napsáno: Už brzy tady nebudu. Raději plaťte kartou přímo ve vozidle.

„Na hlavních komunikačních uzlech budou částečně nahrazeny novými automaty, kde bude možné koupit kreditní jízdenku, která bude přednabitá na více jízd. Platba bude možná kartou či bankovkami, a to i v eurech,“ popisuje Morys.

Rozporuplné reakce

Hned při nástupu do tramvaje kromě mě papírovou jízdenku do označovače zastrčili také dva mladí muži Michal a Richard.

„Myslím, že to bude lepší, když už nebudou papírové jízdenky. Sice je teď používáme, protože jsme čerstvě přijeli, ale bezkontaktní karty by byly lepší. Je to rychlejší a jednodušší a nebude tolik nepořádku,“ říká jeden z nich.

Ani paní Marii, která tramvají denně dojíždí do práce, papírové jízdenky chybět nebudou. „Mám ODISku. Horší to bude pro ty, co odněkud přijedou, ale dá se platit bezkontaktní kartou, takže si myslím, že se na to zvykne,“ vysvětluje.

Zato paní Martině se chystaná změna nelíbí. „Pro mě je to problém, protože nejezdím denně. ODISku nevyužívám a hlavně třeba i pro mého taťku, který už je v důchodu, to je velký problém si ji vyřizovat a vůbec vyplnit tu žádost,“ podotýká s tím, že nemá bezkontaktní kartu.

Kromě dosavadních možností placení jízdného chystá dopravní podnik ještě novou mobilní aplikaci. Spustit ji chce letos na jaře.

Už brzy tady nebudu, varují cestující v Ostravě nápisy na prodejních automatech na jízdenky. | Foto: Monika Tomášková | Zdroj: Český rozhlas