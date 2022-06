Jak obsadit místa v průmyslu? Na Ostravsku najali Ukrajince, aby hledali mezi krajany nové pracovníky

Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců nutí firmy vymýšlet nové způsoby, jak oslovit nové zaměstnance. Na Ostravsku proto přibývá firem, které vsadily na pracovní sílu z Ukrajiny. V tom jim pomáhají samotní Ukrajinci. Třeba Irina, která utekla před válkou ze Lvova a teď má novou práci, stala se z ní personální manažerka. Ostrava 14:00 8. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Irina, která utekla ze Lvova | Foto: Martin Knitl | Zdroj: Český rozhlas

Irina teď vyhledává nové pracovníky. Hledá na všech dostupných sociálních sítích v Česku i na Ukrajině. S mnoha dalšími si píše. Nabízí volná místa ve skupině deseti průmyslových firem BR Group.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Martina Knitla

Ve Lvově pracovala Irina také hlavně u počítače, jako manažerka v hotelu a v koncertním sále. Je vděčná, že tady v Ostravě může dělat něco podobného. „Mám fajn kolegy, jsou na mě hodní. V Ostravě se mi moc líbí,“ řekla Českému rozhlasu Ostrava.

Její pomoc je velká, protože se zájemci mluví přímo jejich jazykem a může překládat, pracuje v ukrajinštině, češtině, angličtině a ruštině.

Ukrajinky ve strakonické nemocnici. Jedna čeká na příslušná povolení, druhá už ordinuje Číst článek

„Řekl bych, že pozice například šičky, manipulanty ve výrobě díky tomu dokážeme lépe pokrýt,“ vyzdvihuje výkonný ředitel skupiny BR Group Petr Mitura.

Až 150 Ukrajinců už v těchto firmách práci má, chybí teď hlavně odbornější profese. „Svářeči, seřizovači a elektrikáři, to jsou určitě vyšší desítky pozic, které inzerujeme,“ dodává Mitura.

A to je výzva právě pro Irinu. Ještě neví, co s ní bude dál, až válka skončí. Doma ve Lvově byla zatím dvakrát. Pokaždé ale zase odjela do Česka.