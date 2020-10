Ostrava pokračuje s bojem proti reklamnímu smogu. Z centra odstranila velké bannery

Boj proti reklamnímu smogu v Ostravě pokračuje. Lidé v centru už například nemusí procházet pod velkoformátovými reklamami, které visely nad chodníky. Například v ulici Zámecká ještě před několika týdny bylo hned několik takových reklam, dnes už je situace jiná. Ostrava 9:35 6. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V Zámecké ulici přímo v centru Ostravy lidem nově nad hlavami už nevisí velké reklamní plachty, které byly natažené mezi domy.

„Jsem pro, že to zmizelo. Vyčistilo to chodníky a krášlí to akorát Ostravu,“ chválí důchodce Miroslav, který v ostravském centru žije už více než 70 let. „Vezměte si, že tudy pojedou třeba hasiči. To jsou velká auta, musí tady projet. Taky jim to překáží a mají s tím problém,“ říká pro Český rozhlas Ostrava.

Jeden z reklamních bannerů nad ulicí Zámeckou musel sundat i provozovatel obchodního a zábavního centra Horník Jan Sopuch. „Je problém udělat rozhodnutí před tím, než je nějaká vyhláška, protože je toho tam spoustu a člověk dělá, co může, aby uživil své podnikání, aby zaplatil složenky a podobně. Takže potřebujeme propagaci. Ale teď zrovna jsme se přesunuli spíš na online. Naše myšlenka je, že reklama patří na internet a ne do centra města,“ popsal Sopuch.

Město s reklamním smogem začalo bojovat už v minulém roce. „Myslím si, že ta cesta je podstatně delší,“ popisuje radní Lukáš Jansa (Piráti). „Bude trvat ještě několik let, než se město nějakým způsobem vypořádá s dalším reklamním smogem, ale věřím, že to všechno dopadne dobře.“

Díky chybějícím bannerům je ulice nyní vzdušnější. „Najednou si lidé začínají všímat toho, že tady bylo něco, co rušilo celkový dojem z toho místa,“ dodal Jansa.

Město se chce v další fázi boje s reklamním smogem zaměřit mimo jiné na výlohy obchodů. Majitelé je podle připomínek radnice měli původně předělávat do konce letošního roku. Kvůli koronavirové krizi ale tato lhůta skončí až na konci roku 2021.