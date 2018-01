Silný zápach, každodenní přerušování práce. Sanaci ostravských ropných lagun provází řada problémů

Likvidaci ostravských ropných lagun brzdí škodliviny, které se během prací uvolňují do ovzduší. V momentě, kdy jejich koncentrace překročí povolené limity, musejí dělníci práce přerušit. Těžbu ropných kalů hlídá monitorovací systém. I tak ale hlavně obyvatele blízkého sídliště trápí silný zápach. Sanace lagun přitom bude trvat minimálně do konce roku. Ostrava 9:04 24. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ropná laguna v Ostravě | Foto: Lubomír Zabavík | Zdroj: Český rozhlas

„Celý den to smrdělo,“ popisuje Českému rozhlasu Ostrava zápach linoucí se z lagun paní Dáša. „Zase to utichne a vtom začnou. A to už tu nebudu možná,“ dodává s tím, že nevěří, že se laguny zlikvidují.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Obyvatelé sídlišť v okolí ostravských lagun si stěžují na silný zápach. Více si poslechněte v reportáži Kláry Kohutové.

Na zápach z lagun si stěžuje například i paní Danuše. „Hrozné. Denně smrad, smrad, smrad,“ říká.

„Došlo k zapnutí personálního monitorovacího zařízení, kterým tady na lokalitě měříme sirovodík. Máme tady šest monitorovacích bodů. Teď jsme na monitorovacím bodě číslo čtyři,“ popisuje přímo na místě vedoucí provozu Martin Chyba, který má na svých montérkách připevněný malý přístroj.

„Měříme a přístroj nám ukazuje, že hodnota je 0,00. Takže v současné době tady nemáme problém. Můžeme pracovat do koncentrace 1500 mikrogramů na metr krychlový. Pokud by ta koncentrace byla překročena, tak musíme práce zastavit a musíme čekat, až zase jsou koncentrace podkročeny,“ řekl Chyba.

Na otázku, která látka může za štiplavý zápach, odpovídá: „To by mohly být právě zvýšené koncentrace oxidu siřičitého, který je dráždivý a který nepříjemně působí na sliznice. My surový kal odtěžujeme. Máme tady vybudované celkem čtyři zavápňovací jímky. Můžeme tu jímku opatřit takzvanou pachovou uzávěrou, což je vrstva vody, případně vrstva vápeného mléka.“ Můžeme se to představit jako folii, která zabraňuje úniku zápachu do širšího okolí, potvrzuje Chyba.

Kam se zpracované kaly nakonec odvezou a spálí, zatím společnost AVE CZ zveřejnit nechce. Oznámit to hodlá až na začátku března.