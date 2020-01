Měsíc po střelbě v Ostravě: rodiny obětí stále čekají na peníze od státu. ‚Řešíme to korektně,‘ říká hejtman

Když během prosincové střelby v ostravské nemocnici přišli o své blízké, politické špičky země jim slíbily finanční pomoc. Každá z rodin obětí masového vraha měla od státu dostat 300 tisíc korun. Od tragické události uběhl už měsíc a peníze se k nim stále nedostaly. Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (za ANO) argumentuje tím, že rychleji to nejde. Peníze by rodiny měly podle něj dostat do konce února. Doporučujeme Ostrava 6:00 10. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Provizorní pietní místo před Fakultní nemocnicí v Ostravě, kde bylo loni v prosinci zavražděno 7 lidí | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„V daný okamžik všechny zúčastněné strany, tedy krajský úřad, magistrát a městský obvod Ostrava, připravují společné darovací smlouvy pro postižené osoby, které musí schválit v našem případě Rada kraje 10. února, takže do konce února by měly být peníze odeslány,“ napsal v textové zprávě pro iROZHLAS.cz Vondrák.

Zranění i blízcí příbuzní. ‚Poškozených je po střelbě v Ostravě přes 40,‘ vyčíslil státní zástupce Číst článek

Peníze se tak k pozůstalým dostanou dva a půl měsíce po útoku, ke kterému došlo v ostravské nemocnici loni 10. prosince. Podle hejtmana to ale nejde uspěchat. „V mezičase byly Vánoce a Nový rok, takže se bavíme o necelých dvou měsících. Jsou to veřejné prostředky a vše musí být korektně vyřešeno z pohledu legislativy,“ doplnil Vondrák.

Schůzky s blízkými

Ve spolupráci s krajem finanční dar chystá také Ostrava, která oznámila pomoc pozůstalým po střelbě jako první. V jejím případě obnos tamní zastupitelé schválili dva dny po útoku. Darovací smlouvy pro rodiny obětí budou podle mluvčí města Andrey Vojkovské připraveny k podpisu koncem ledna. Až peněžní pomoc schválí špičky kraje, finanční transakci nebude podle ní už nic bránit. „Poté to bude otázka několika dnů,“ popsala.

Aktuálně podle Vojkovské probíhají schůzky s pozůstalými, na kterých se připravují „formální náležitosti darovacích smluv“. Mluvčí dále uvedla, že město nechalo záležitost úmyslně na leden. „Daná věc se stala těsně před vánočními svátky a je vlastně stále živá a citlivá,“ doplnila.

Ostrava ve svém rozpočtu pro každou rodinu ze sedmi zastřelených vyhradila 100 tisíc korun, pro blízké dvojice zraněných pak 50 tisíc korun. Částky ve stejné výši dostanou pozůstalí také od kraje. Zbývajících 100 tisíc pak přislíbila vláda. V jaké fázi se dary nachází, ale není jasné. Premiér Andrej Babiš (ANO) na dotazy redakce nereagoval. Nevyjádřilo se zatím ani ministerstvo spravedlnosti, které má výplatu odškodného na starosti.

Rodiny obětí mohou lidé podpořit finančním darem. Speciální bankovní účet zřídila ostravská fakultní nemocnice i sousední Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Zájemci mohou přispívat i na další účty, které souvisejí s podporou konkrétní rodiny. Celkem se na nich dosud sešlo přes 10 milionů korun.

Hledání motivu

Policie prosincovou tragédii v Ostravě stále prošetřuje. Útočník zastřelil v nemocnici sedm lidí a pád hodin poté spáchal sebevraždu. „Aktuálně jsou vyslýchány osoby – svědci, kteří mohou podat informace jak k samotnému průběhu skutku, tak k osobě pachatele,“ popsal pro server iROZHLAS.cz dozorující státní zástupce David Bartoš. Případ se podle něj nyní nachází ve fázi prověřování pro podezření z vraždy a nedovoleného ozbrojování.

Střelba v Ostravě Ke střelbě v ostravské fakultní nemocnici došlo loni 10. prosince. Dvaačtyřicetiletý Ctirad V. tehdy z bezprostřední blízkosti střelbou do hlavy a hrudníku zabil sedm lidí a dva zranil. Z nemocnice před příjezdem policie utekl. Zásahová jednotka ho dopadla v Děhylově na Opavsku, těsně před zadržením se střelil do hlavy.

Co muže k brutálnímu činu vedlo, stále není jasné. V posledních měsících svého života si stěžoval na zdravotní potíže. Tvrdil, že trpí rakovinou. „Říkal, že se Vánoc nedožije, že umře na rakovinu. Zhubl 20 kilo a byl vystresovaný,“ popsala pro iROZHLAS.cz už dříve jeho blízká. Zda to s činem souviselo, nechtěl státní zástupce komentovat.

Policie podle ostravského žalobce také vyhodnocuje stopy, které zajistila na místě činu ve fakultní nemocnici. „A to zejména prostřednictvím znaleckých zkoumání, což je činnost odborně i časově náročná,“ pokračoval. Posudky si kriminalisté vyžádali u expertů na zdravotnictví, soudní lékařství, kriminalistiku i balistiku.

Policie teď hlavně zkoumá motiv střelce a okolnosti, za kterých si obstaral pistoli. Tu totiž držel nelegálně. Státní zástupce také vyčíslil počet poškozených – jejich množství odhadl na více než 40. „V rámci trestního řízení je nutno mezi ně řadit nejen osoby, které byly útokem zraněny a přežily, ale také přímé příbuzné usmrcených osob,“ popsal.

Mladá fronta Dnes například popsala příběh ženy, která během střelby ležela u nohou vraha. „Počítala jsem kulky a čekala, že ta další bude moje. Nehýbala jsem se a snažila se nedýchat, ale v duchu jsem se modlila, abych nezemřela,“ popsala osmapadesátiletá učitelka Ekaterina Garbova. Když střelec utekl, v panice po ní podle deníku šlapali lidé. Od té doby má velké bolesti, vylíčila.

Šetření tragické události potrvá podle žalobce ještě minimálně půl roku. „V případech klasických vražd se doba od dopadení pachatele do okamžiku ukončení přípravného řízení, to znamená do podání obžaloby, kdy jsou k dispozici již všechny důkazy, pohybuje kolem šesti měsíců. V této věci lze nyní očekávat obdobnou délku trestního řízení,“ doplnil.