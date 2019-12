Ministr Vojtěch: Zbraním v nemocnicích nedokážeme zabránit. Prohlídky u vstupů nejsou reálné

„Nedokážu si představit, a teď jsme to i diskutovali s policií, že by tady byly umístěny nějaké rámy a rentgeny a každý by byl prohlížen, jeho osobní věci, při vstupu,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který v úterý večer dorazil do nemocnice.

V nemocnicích a poliklinikách je podle něj obrovský provoz, a navíc je těchto zařízení hodně. „Nedokážu si představit, že bychom mohli zamezit tomu, že někdo zkrátka vnese zbraň do toho areálu, protože nemocnice ještě navíc má celou řadu vchodů. Reálně myslím si, že musíme udělat maximum pro to, abychom připravili nemocnice na takové situace, aby byl proškolený personál,“ dodal.

Pacienti jsou podle něj registrováni i objednáváni na vyšetření, do zdravotnických zařízení však nechodí jenom pacienti. „Chodí tam veřejnost, jejich příbuzní, to znamená, museli bychom registrovat každého jednotlivého člověka, což v takovém provozu z mého pohledu není reálné,“ uvedl ministr.

Věří, že úterní obrovská tragédie je spíš ojedinělá. „Musí vést k nějakému proškolení personálu a podobně, ale nikoli k omezení vstupu do těchto zařízení,“ řekl Vojtěch.

Připomněl, že vláda loni schválila program ochrany takzvaných měkkých cílů, jako jsou například nemocnice, na který bylo vyčleněno 96 milionů korun. Fakultní nemocnice v Ostravě z programu čerpala 1,2 milionu korun. „Peníze jsou využívány na vytvoření krizových plánů, proškolení personálu, jak v takových případech postupovat,“ řekl ministr.

Ministr obrany Lubomír Metnar za ANO, který v úterý odletěl na pracovní cestu do USA, řekl, že policejní zásahový tým do Ostravy přepravily armádní vrtulníky Mi-171. „Dnes jsme si ověřili, že ta spolupráce funguje,“ poznamenal. Armáda je podle něj podle dohody s policií připravena kdykoli do 30 minut přepravu zásahového komanda zajistit.

Případy vážného napadení ostatních pacientů nebo personálu nemocnic jsou nicméně v Česku spíše ojedinělé, měly už ale i tragické následky.

Ozbrojený pacient postřelil letos v březnu v pražské Fakultní nemocnici Královské Vinohrady dva spoluležící, jeden z nich později zemřel. Také tehdy ale ředitel nemocnice Robert Grill ve vysílání Radiožurnálu ujišťoval, že bezpečnostní opatření nelze zvýšit.

V lednu 2010 dokonce šestatřicetiletý muž, hospitalizovaný na psychiatrické klinice v Praze na Karlově kvůli maniodepresivnímu stavu, zkopal a usmrtil jiného pacienta. Soud mu později nařídil ochrannou ústavní léčbu.

Úmrtím, v tomto případě útočníka, skončil v listopadu 2015 také případ, kdy ve Fakultní nemocnici v Olomouci psychicky nemocný muž surově napadl sanitáře. Zemřel poté, co jej zpacifikovali policisté s použitím paralyzéru.

České nemocnice v minulosti zažily také další případy střelby, vesměs ovšem bez vážnějších následků. V září 2005 agresivní muž zaútočil v táborské nemocnici na přivolané policisty. Z opasku jednomu vytrhl služební zbraň a šestkrát z ní vystřelil. Nikdo nebyl zraněn.

Bez zranění skončily i dva další případy z roku 2014, ve kterých hrála roli střelná zbraň. Nejprve v červnu střílel pacient ostravské fakultní nemocnice, který zbraň sebral pracovníkovi ochranky, podruhé pak v září jen vyhrožoval se zbraní v ruce opilý muž v pražské střešovické nemocnici.

