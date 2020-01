Střelec z ostravské nemocnice použil speciálně upravenou zbraň. Podle policie se zasekávala

Střelec z ostravské fakultní nemocnice použil speciálně upravenou zbraň. V devadesátých letech ji prodala Česká zbrojovka v Uherském Brodu jako takzvaný řez. Takové zbrani chybí mnohé části a používá se třeba pro výuku, aby studenti viděli, kde se zasekl náboj. Koncem loňského roku pachatel zbraň použil v čekárně nemocnice a zabil s ní sedm lidí. Sám pak na útěku spáchal sebevraždu. Ostrava 12:04 21. 1. 2020 (Aktualizováno: 12:34 21. 1. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Střelec z ostravské nemocnice, který zabil sedm lidí, použil zbraň, jež nebyla úplně funkční (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vyšetřovatelé teď pátrají přes kolik prostředníků se zbraň dostala k pachateli a kdo k ní přidal chybějící díly.

„Všichni se shodují na tom, že ta úprava, která řez způsobila schopným střelby, byla poměrně sofistikovaná, to znamená dobře udělaná. Nemohu potvrdit, že ten řez do pistole schopné střelby upravil pachatel. Tuhle informaci zatím nemáme,“ řekl Radiožurnálu krajský policejní ředitel Tomáš Kužel.

Podle Radima Witta, náměstka krajského policejního ředitele, jde o velice neobvyklou úpravu zbraně. „Ani kolegové, ani já za svou kariéru jsem se nesetkal s takovou úpravou zbraně, aby někdo zprovoznil nefunkční řez a v podstatě z něj udělal funkční záležitost,“ popsal.

Witta ale dodává, že upravení a použití dříve znehodnocených zbraní je celkem běžné. „V minulých letech jsme se podíleli na šetření případů, kdy pachatelé znovuzprovoznili nebo zreaktivovali zbraně, které byly znehodnocené. Nicméně nebyly znehodnocené takovým způsobem, jakým byl vyroben tento řez. Spíše se jednalo o zbraně, které měly zavařené závěry a byly prodávány jako suvenýry nebo upomínkové předměty v rámci obchodu se zbraněmi. Ani pro mě, ani pro kolegy to nebyla úplně obvyklá záležitost,“ vysvětlil.

Upravenou zbraň zkoumají nejen specialisté z řad policie, ale také experti ze zbrojovky, která ho vyrobila. „V současné době se řezy, pokud je ještě nějaká zbrojovka vyrábí, prakticky nedají upravit, protože se v roce 1996 změnila legislativa,“ dodal Kužel.

Přestože se jednalo o sofistikovanou úpravu, zbraň podle Kužela nefungovala správně: „Když nemáte zbraň vyrobenou na přesných strojích jako originál, tak tam nejsou přesnosti na desetiny, tisíciny milimetru a může se stát, že ta zbraň se zasekává, nebo nefunguje. To se stalo i v tomto případě. Máme informaci, že se měla zasekávat. Neměla být tak perfektně funkční, jako kdyby se jednalo o originálně vyrobenou zbraň.“

Policie zatím vyslechla téměř 50 svědků, stále ale nezná motiv střelce. „Znalecké posudky si necháváme připravovat různými směry na různé aspekty motivu. Mohou to být zdravotní aspekty, mohou to být psychické aspekty, mohou to být psychosomatické aspekty, může to být třeba i jiný problém, který mohl vzniknout u pachatele. Ještě nemůžeme upřesnit, který z motivů byl ten rozhodující,“ řekl na závěr Kužel.