Zranění i blízcí příbuzní. ‚Poškozených je po střelbě v Ostravě přes 40,‘ vyčíslil státní zástupce

Policie prosincovou střelbu v Ostravě prošetřuje jako sedminásobnou vraždu a nedovolené ozbrojování. Nadále vyslýchá svědky a vyhodnocuje stopy z místa činu. Počet poškozených vyčíslil státní zástupce na více než 40, jak zjistil iROZHLAS.cz. Motiv Ctirada V., který posléze namířil pistoli i proti sobě, zůstává nejasný. Pokud by zůstal naživu, za útok v čekárně nemocnice by mu hrozil výjimečný trest. V pátek to bude měsíc, co k tragédii došlo. Původní zpráva Ostrava 7:02 9. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Svíčky před Fakultní nemocnicí v Ostravě, kde došlo loni v prosinci ke střelbě | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Aktuálně jsou vyslýchány osoby – svědci, kteří mohou podat informace jak k samotnému průběhu skutku, tak k osobě pachatele,“ popsal pro server iROZHLAS.cz dozorující státní zástupce David Bartoš. Případ se podle něj nyní nachází ve fázi prověřování pro podezření z vraždy a nedovoleného ozbrojování.

Na účtech pro oběti střelby v Ostravě je už sedm milionů. Lidé ale mohou podpořit i konkrétní rodiny Číst článek

Policie podle ostravského žalobce také vyhodnocuje stopy, které zajistila na místě činu ve fakultní nemocnici. „A to zejména prostřednictvím znaleckých zkoumání, což je činnost odborně i časově náročná,“ pokračoval. Posudky si kriminalisté vyžádali u expertů na zdravotnictví, soudní lékařství, kriminalistiku i balistiku.

Policie teď hlavně zkoumá motiv střelce a okolnosti, za kterých si obstaral pistoli. Tu totiž držel nelegálně. Státní zástupce to však nechal bez komentáře, ve svých závěrech se podle svých slov nechce unáhlit. „Sdělovat nyní jakékoliv závěry, bez obeznámení se se všemi důkazy, by bylo nezodpovědné a neprofesionální,“ vysvětlil Bartoš.

Kriminalisté podle něj díky kamerovým záznamům už zmapovali pohyb útočníka v nemocnici i po střelbě. Šetření tragické události však potrvá podle žalobce minimálně půl roku. „V případech klasických vražd se doba od dopadení pachatele do okamžiku ukončení přípravného řízení, to znamená do podání obžaloby, kdy jsou k dispozici již všechny důkazy, pohybuje kolem šesti měsíců. V této věci lze nyní očekávat obdobnou délku trestního řízení,“ uvedl.

Přes 40 poškozených

Kriminalisté také vyčíslili počet poškozených v souvislosti s útokem na desítky lidí. „Počet poškozených určitě přesáhne číslo 40. V rámci trestního řízení je nutno mezi ně řadit nejen osoby, které byly útokem zraněny a přežily, ale také přímé příbuzné usmrcených osob,“ doplnil státní zástupce.

Bál se, že umře na rakovinu. Zhubl 20 kilo a byl vystresovaný, říká o Ctiradovi V. jeho blízká Číst článek

Mladá fronta Dnes například popsala příběh ženy, která během střelby ležela u nohou vraha. „Počítala jsem kulky a čekala, že ta další bude moje. Nehýbala jsem se a snažila se nedýchat, ale v duchu jsem se modlila, abych nezemřela,“ popsala osmapadesátiletá učitelka Ekaterina Garbova. Když střelec utekl, v panice po ní podle deníku šlapali lidé. Od té doby má velké bolesti, vylíčila.

Rodiny obětí mohou lidé podpořit finančním darem. Speciální bankovní účet zřídila ostravská fakultní nemocnice i sousední Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Zájemci mohou přispívat i na další účty, které souvisejí s podporou konkrétní rodiny. Celkem se na nich dosud sešlo přes 10 milionů korun.

Pozůstalým peníze daruje také vedení města. Každá z rodin by měla dostat 300 tisíc korun, o částku by se měl s Ostravou podělit rovným dílem stát a Moravskoslezský kraj.

Pietní místo

Po činu bylo u vchodu do polikliniky zřízeno provizorní pietní místo, kde mohli lidé zapálit svíčku či položit květiny. Zástupci nemocnice nyní jednají s ostravským magistrátem o vzniku trvalého pietního místa. Památku zesnulých uctili minutou ticha ostravští a krajští zastupitelé, uskutečnila se také mše v nemocnici.

Krátce po útoku také unikl záběr z nemocniční čekárny, kde ke střelbě došlo. Snímek zachycující situaci po činu se začal záhy šířit na sociálních sítích. I tímto se policie zabývá. Viníka se ale zatím najít nepodařilo. „Věc prověřujeme, spolupracujeme na tom s IT specialisty z Prahy,“ popsal šéf moravskoslezské policie Tomáš Kužel.

Fotogalerie (20)







Ke střelbě v ostravské fakultní nemocnici došlo loni 10. prosince. Dvaačtyřicetiletý Ctirad V. tehdy z bezprostřední blízkosti střelbou do hlavy a hrudníku zabil sedm lidí a dva zranil. Z nemocnice před příjezdem policie utekl. Zásahová jednotka ho dopadla v Děhylově na Opavsku, těsně před zadržením se střelil do hlavy.

Co muže k brutálnímu činu vedlo, stále není jasné. V posledních měsících svého života si stěžoval na zdravotní potíže. Tvrdil, že trpí rakovinou. „Říkal, že se Vánoc nedožije, že umře na rakovinu. Zhubl 20 kilo a byl vystresovaný,“ popsala pro iROZHLAS.cz už dříve jeho blízká. Zda to s činem souviselo, nechtěl státní zástupce komentovat.