Za výhrůžku střelbou v Ostravě pokuta 20 tisíc. Státní zastupitelství navrhuje pro muže peněžitý trest

Šestatřicetiletý muž, který po prosincové tragédii v ostravské fakultní nemocnici hrozil, že se střelba bude opakovat, by mohl dostat pokutu 20 tisíc korun. Peněžitý trest pro něj požaduje ostravské státní zastupitelství, jak zjistil server iROZHLAS.cz. Za výhružný e-mail, který poslal do místní zdravotnické společnosti, mu hrozily až tři roky za mřížemi. Případ nyní posoudí Okresní soud v Ostravě. Původní zpráva Ostrava 6:00 14. ledna 2020

„V tomto případě zdejší státní zastupitelství navrhlo peněžitý trest ve výši 20 tisíc korun. Vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, osobě a poměrům pachatele není podle našeho názoru uložení jiného trestu třeba,“ řekla pro iROZHLAS.cz ostravská státní zástupkyně Monika Oborilová.

Šestatřicetiletý muž napsal krátce po tragické střelbě, při které zemřelo sedm lidí, výhružný e-mail na recepci zdravotnického zařízení. Podle policie šlo o pacienta s duševní poruchou, krátce poté ho zadržela a sdělila mu podezření z nebezpečného vyhrožování.

Případ kriminalisté řešili ve zkráceném řízení. Muži přitížilo, že své výhrůžky adresoval lékařům.

Výhrůžka jako přestupek

Přímo v Ostravě se policisté zabývali i dalšími dvěma incidenty. Pár dnů po masové vraždě vyhrožoval úřednici na katastru padesátiletý muž. „Však víte, jak to bylo na té fakultce v Porubě,“ parafrázovala jeho slova loni v prosinci mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková.

Úřednice po muži chtěla, aby si nechal ověřit svůj podpis na úřední listině. Muži se to ale nelíbilo a ženě vyhrožoval dokonce škrcením. Státní zastupitelství došlo nakonec k závěru, že šlo o přestupek. „Státní zástupce posoudil tuto věc jako přestupek a předal ji příslušnému úřadu k dalšímu projednání,“ uvedla dále Oborilová.

Na stole mají ostravští žalobci ještě případ pětašedesátiletého seniora. „Spisový materiál se aktuálně posuzuje. Rozhodnuto bude v řádu dnů,“ doplnila Oborilová.

Důchodce měl špatný zrak, oční lékařka mu proto vrátit řidičské oprávnění. To se dotyčnému nelíbilo. „Klidným hlasem reagoval, že střelba se asi bude opakovat,“ popsala už dříve policejní mluvčí Michalíková.

Poplašná zpráva

Na Karvinsku pro změnu policisté zaznamenali případ šestnáctiletého mladíka, který jen několik hodin po útoku vyhrožoval svým spolužákům a učiteli.

Střelba v Ostravě Ke střelbě v ostravské fakultní nemocnici došlo loni 10. prosince. Dvaačtyřicetiletý Ctirad V. tehdy z bezprostřední blízkosti ranami do hlavy a hrudníku zabil sedm lidí a dva zranil. Z nemocnice před příjezdem policie utekl. Zásahová jednotka ho dopadla v Děhylově na Opavsku, těsně před zadržením se střelil do hlavy.

Co muže k brutálnímu činu vedlo, stále není jasné. V posledních měsících svého života si stěžoval na zdravotní potíže. Tvrdil, že trpí rakovinou. „Říkal, že se Vánoc nedožije, že umře na rakovinu. Zhubl 20 kilo a byl vystresovaný,“ popsala pro iROZHLAS.cz už dříve jeho blízká. Zda to s činem souviselo, nechtěl státní zástupce komentovat.

„Však počkejte, v pátek 13. prosince toho bude trojnásobek,“ komentoval dění.

Druhý den navíc mladík nepřišel do školy a ani se neomluvil, což podezření školy jenom posílilo. Střední odbornou školu tak začali střežit policisté, hocha posléze zadrželi doma. Případ kriminalisté vyšetřují jako šíření poplašné zprávy.

„V současně době kriminalisté prověřují veškeré okolnosti daného případu a zjišťují, zda daná osoba mladistvá naplnila skutkovou podstatu trestného činu a dopustila se tak provinění či přestupkového jednání,“ vysvětlila Michalíková.

Policie ale neřeší jen výhrůžky v Moravskoslezském kraji. Jeden případ evidují také v Uherském Hradišti, kde muž vyhrožoval po telefonu zdejší nemocnici, že by se v ní mohlo stát to samé jako v Ostravě. „V případu mohu zatím povědět jen to, že je stále v šetření,“ uvedla zlínská policejní mluvčí Lenka Javorková.