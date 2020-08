Žalobce ke střelci z Ostravy: Duševně postižený nebyl, hromadila se v něm nespokojenost

Kriminalisté po osmi měsících ukončili vyšetřování střelby v ostravské nemocnici. Verdikt? Případ byl odložen. Čekalo se s tím na psychologický profil útočníka, který měl přiblížit jeho duševní stav. Podle státního zástupce Davida Bartoše ale znalci žádnou konkrétní chorobu nenašli. „Bylo to spíš v něm, v jeho duševním rozpoložení,“ řekl pro iROZHLAS.cz. Během tragédie zemřelo sedm lidí, dvaačtyřicetiletý Ctirad V. poté obrátil zbraň proti sobě. Původní zpráva Ostrava 6:38 26. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dvaačtyřicetiletý Ctirad V. loni v prosinci z bezprostřední blízkosti ranami do hlavy a hrudníku zabil sedm lidí a dva zranil | Zdroj: Policie České republiky

„Byl vyhotoven znalecký posudek, který zkoumal jeho duševní stav, byť on byl tedy samozřejmě mrtvý. Existovala ale spousta zdravotnické dokumentace a dalších listin a výpovědí. Takže znalec měl k dispozici docela dost materiálu, ze kterého se dalo čerpat,“ popsal pro iROZHLAS.cz David Bartoš z Krajského státního zastupitelství v Ostravě, který měl případ na starosti.

Na psychologický profil útočníka policie čekala, aby mohla vyšetřování loňské tragédie zcela uzavřít. Přiblížit měl hlavně to, jaký byl motiv činu. Znalecký posudek však podle Bartoše neodhalil žádnou konkrétní duševní poruchu. „To bychom ho haněli, kdybychom říkali, že byl duševně postižený,“ řekl.

Šlo tak podle státního zástupce spíše o celkové duševní rozpoložení Ctirada V., které posléze vyústilo ve střelbu v čekárně ostravské fakultní nemocnice. „Měl nějaké problémy, které se takhle snažil řešit,“ pokračoval Bartoš.

Po fyzické stránce byl ovšem vesměs zdráv. „Nikdo není úplně zdravý, neměl ale žádné onemocnění, u kterého by hrozilo, že může v nějaké době způsobit úmrtí,“ doplnil k tomu státní zástupce.

Nespokojenost s léčbou

Vyšetřovatelé od začátku pracovali s verzí, že motivem dvaačtyřicetiletého muže byla nespokojenost s tím, jak lékaři přistupovali k jeho léčbě. Jeho blízcí po prosincové střelbě vypověděli, že byl přesvědčen o tom, že byl těžce nemocný. „Začal se chovat divně. Vzal si do hlavy, že má rakovinu. Výsledky měl ale v pořádku,“ uvedla už dříve pro iROZHLAS.cz Marie D.

Podle Bartoše se tak nedá říct, že by útočné jednání Ctirada V. spustila konkrétní událost, šlo spíše o dlouhodobou záležitost. „Byl to proces, který v člověku bublá a hromadí se v něm nespokojenost. A pak to skončí takhle,“ doplnil. Zda se tedy policejní verze potvrdila, nechtěl říct. Podrobností ohledně vyšetřování má policie říct na tiskové konferenci během středečního dopoledne.

Ke střelbě v ostravské fakultní nemocnici došlo loni 10. prosince. Dvaačtyřicetiletý Ctirad V. tehdy z bezprostřední blízkosti ranami do hlavy a hrudníku zabil sedm lidí a dva zranil. Z nemocnice před příjezdem policie utekl. Zásahová jednotka ho dopadla v Děhylově na Opavsku, těsně před zadržením se střelil do hlavy.

Při útoku měl zbraň, jež nebyla plně funkční. Opakovaně se mu podle výpovědí svědků z místa činu i expertů zasekávala. Střelec totiž použil takzvaný řez zbraně. Jde o zbraň sloužící třeba k výuce, některé její části chybějí, což umožňuje pohled do útrob zbraně.

V tomto případě ale byla dodatečně upravena tak, že byla schopná střelby, i když ne úplně spolehlivě. Kde přesně si ale zbraň opatřil, se policii zjistit nepodařilo.