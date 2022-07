Farnost v Třebovicích se rozroste o netradiční objekt. Její členové staví lezeckou stěnu

Překvapivou novinku už brzy bude mít na své zahradě farnost v ostravské části Třebovice. Její členové tam totiž v těchto dnech dokončují lezeckou stěnu. Hodně o ni stála hlavně farní mládež, která stavbu společně s otcem Lukášem Engelmannem organizuje. Sloužit bude dětem ale i dospělým lezcům. Ostrava 11:30 16. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lezecká stěna, ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Farář Lukáš Engelmann má v ruce vrtačku. Pracuje na nové lezecké stěně.

„Musíme dokončit vrchní část. Potom se budou různě kreativně zadělávat a zapojovat úchyty tak, aby to vytvořilo stěnu mírnou pro děti a náročnější v převisu pro dospělé,“ popisuje Engelmann.

Děr je poměrně hodně. Umožní to chyty různě přemisťovat, předělávat, tvořit nové trasy. „Proto je to takhle předděláno,“ dodává farář.

Na druhé straně stěny vzal Engelmann štětec a dal se do natírání. „Stěna bude mít barvu lehce šedivou a zelenou, aby ladila k okolní zahradě a budově fary,“ zdůvodňuje.

Lezecká stěna na farnosti není úplně tradiční věc. „Potom, co jsme v roce 2016 zrekonstruovali faru tady v Ostravě-Třebovicích, jsme si říkali, že jsou tady krásné stěny, a daly by se využít tímto způsobem. Vzniklo to jako vtípek, ale pak jsme se toho chytli. Mladí tady rádi chodí na lezecké stěny, tak jsme to dokončili,“ uvádí Engelmann.

Na farní zahradě, hned u nově vznikající lezecké stěny, je hlediště tvořené různým zvířectvem. Jsou tu slepice, králíci, ovce – lezci tu nebudou mít o fanoušky nouzi.

„Jsem rád, když jsem na místě, kde žije flóra i fauna. Doufám, že i stěna přispěje k tomu, že farní zahrada bude živá,“ přeje si farář Engelmann.

Mládež z farnosti stavbu stěny dokončí během víkendu. Po mši svaté bude požehnána.