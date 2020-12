Kaly z ostravských lagun letos zmizí, ale jejich likvidace se odkládá. V Česku je není kde spálit

Víc než deset tisíc tun zavápněných kalů z ostravských lagun bude i příští rok čekat na finální likvidaci. Firma AVE nebezpečný odpad sice z ostravského areálu do konce roku odveze, spálit ho ale nestihne. Situaci v létě zkomplikovalo uzavření plynárny ve Vřesové. Odpadová firma AVE musela pro likvidaci najít náhradu. Odpad teď vozí po částech do Německa. Kde v Česku se bude materiál prozatím skladovat, firma upřesnit nechce. Ostrava 12:42 9. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Laguny obsahující odpad při zpracování vyjetých olejů Ostramo Ostrava. | Foto: Berger Petr | Zdroj: ČTK

Likvidace kalů z ostravských lagun stále budí u místných lidí silné emoce. Teď v areálu zůstává skoro tři tisíce tun z původních devadesáti tisíc. „Když se podíváte na lagunu, tak vidíte, že laguna R2 už je víceméně vyčištěná. Ten předupravený materiál už je převezen na lagunu R1, to jsou ty hromádky vzadu,“ popisuje Martin Chyba ze společnosti AVE.

„Z hlediska dopadu na ovzduší ten materiál už skutečně nebezpečný není. Samozřejmě ten odpad je kategorizován jako nebezpečný odpad a podle toho se s ním taky nakládá. Máme smluvní povinnost do konce letošního roku vymístit veškeré smluvní množství kalů. Plníme harmonogram a měli bychom to splnit,“ dodává Chyba.

Firma chce sice odpad z Ostravského areálu odvést do konce roku. Všechen ho spálit ale letos nestihne. Zavápněné kaly společnost původně vozila do plynárny ve Vřesové na Sokolovsku. Ta ale byla v létě uzavřena, a tak firma musela hledat náhradu.

„Plynárna Sokolovská uhelná ve Vřesové ukončila svoji činnost v srpnu tohoto roku. Jelikož v České republice neexistuje koncové zařízení, které by bylo schopné a hlavně ochotné kaly v takovém množství přijmout, hledali jsme koncová zařízení v zahraničí. Zajistili jsme a podepsali smlouvu se zařízením v Německu,“ potvrzuje mluvčí AVE, Pavla Ivácková.

Podle společnosti bude nutné po novém roce spálit ještě více než 10 tisíc tun odpadu. Ten se tak musí dočasně skladovat. V původním projektu se počítá s meziskladem v Čáslavi. Kde ale nakonec budou kaly čekat na přesun, firma komentovat nechce.

„Vzhledem k tomu, jakou zkušenost máme s tím, když se zveřejňovaly tyto informace, tak se zdržím to komentovat. Je schváleno meziuschování, to znamená, že se nikdo nemusí obávat, že by docházelo k nějaké nelegální činnosti," komentuje situaci Chyba.

Podle ministerstva financí musí firma kaly zlikvidovat do konce roku 2024.