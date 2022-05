‚Kéž by takových bylo více.‘ Ostravská nemocnice zaměstnala už přes dvacet ukrajinských uprchlíků

Už čtrnáct nových zdravotníků z řad ukrajinských běženců pracuje v ostravské městské nemocnici. Dokud ale neudělají odborné zkoušky v češtině, zastávají vystudovaní lékaři administrativní práci a sestry jsou pomocné síly. Nemocnice jim pomáhá se v novém prostředí adaptovat a věří, že alespoň část z nich tam zůstane i po skončení války. Ostrava 15:44 3. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ostravská nemocnice | Foto: František Tichý | Zdroj: Český rozhlas

Oddělení neurologie ostravské městské nemocnice. I zdejší tým nedávno posílila zdravotnice z Ukrajiny. „Ludmila je tady asi od 5. dubna. Je velice pracovitá, pokorná, empatická. Škoda že neumí více česky,“ říká staniční sestra Magda Pavelková. Jazyková bariéra je jediným problémem, jiné připomínky nemá. „Kéž by takových bylo více,“ dodává.

Zkušená ukrajinská sestra Ludmila Djachoková chválu skromně odmítá. Žila v Sumě na severovýchodě Ukrajiny. Třicet sedm let pracovala v porodnici na jednotce intenzivní péče. V Ostravě nastoupila jako pomocná síla. K ruce je sestřičkám či ošetřovatelkám. Komunikaci jí usnadňuje i tablet s překladačem.

Ostravská městská nemocnice přitom zaměstnává už 23 ukrajinských běženců. „Z toho máme čtrnáct lidí na zdravotnické pozice, ale zatím je nevykonávají, protože nemají odbornou způsobilost. A devět máme zatím zaměstnaných jako dělnické pozice na pracoviště technického charakteru,“ upřesňuje personální náměstkyně ředitele ostravské městské nemocnice Kateřina Kyselá.

Příliv nových ukrajinských zaměstnanců se podle ní nemocnici zatím tolik nevyplácí. Z dlouhodobého hlediska si od toho ale slibuje víc. „V tuto chvíli je to spíše více energie a času, kterou musí vkládat naši lidé do adaptačního procesu a zaučování. Takže v tuto chvíli to úplně přínosem není, ale věříme, že časem to nějaké řešení personálního nedostatku bude,“ říká Kateřina Kyselá. Nemocnice podle ní počítá s tím, že část z nich se po uklidnění konfliktu na Ukrajinu vrátí.