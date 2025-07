Ostrava zažívá boom nových bytů. V nejbližších dvou letech jich v centru vyroste přes 700

Centrum Ostravy zažívá boom developerské výstavby nových bytových domů. Za dva roky má vzniknout přes sedm set nových bytů. Podle realitních expertů jen méně než třetinu z nich kupují investoři. Do většiny jdou bydlet rodiny s dětmi, které řeší, kde se usadit. A taky senioři, kteří chtějí z domů na venkově zpátky do města, informuje Český rozhlas Ostrava. Ostrava 14:02 10. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Centrum Ostravy zažívá boom developerské výstavby nových bytových domů (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pokud prodáváme byt v nějaké novější zástavbě, tak je na to reakce hlavně od koncových klientů, kteří ten byt opravdu chtějí k bydlení. A to se bavíme o bytech, kde metr čtvereční vychází na 80 až 100 tisíc,“ tvrdí realitní expertka Jana Římanová.

„Jsem vždycky velmi překvapená, jaká je poptávka, a to i od klientů, kteří platí v hotovosti. Takže bych řekla, že lidé peníze asi mají,“ dodává Římanová s tím, že si byty kupují pracující rodiny s dětmi, které by ještě před pár lety uvažovaly nad domkem v dojezdové vzdálenosti od Ostravy.

„Je spousta klientů, kteří volí mezi domkem za Ostravou nebo bytem. Je to cenově srovnatelné,“ podotýká realitní expertka. Vybrat si teď mohou mezi věžákem proti radnici, několika prolukami v historickém jádru nebo plánovanou čtvrtí Žofinka mezi centrem a vítkovickým industriálem.

Tam chce developer Tomáš Laštovka vedle bytů k prodeji nabídnout téměř stejný počet nájemních. „Takže i lidé, kteří si to nemohou dovolit, si potom mohou pronajmout byt na Žofince. My navíc cílíme na to, aby nájem za 2+kk nebyl vyšší než 15 tisíc korun,“ uvedl Laštovka.

300 bytů za dva roky

Prvních 300 bytů chtějí dostavět za dva roky. Ve stejné době bude stát i rezidence vedle galerie na konci Stodolní ulice. Ze 130 bytů k prodeji už jich zbývá posledních pár. Developerka Kristýna Zavrtálková ostravský boom vnímá, ze středních Čech ale zná ještě žhavější realitní trh.

„Trh Středočeského kraje vs. Ostravy se nedá srovnat. Ten trh v rámci Prahy a Středočeského kraje je objektivně větší. Developer určitě do Ostravy vstupuje s větším rizikem,“ přibližuje Zavrtálková. Podle analýz, se kterými pracují na ostravské radnici, ale nemá jít o krátkodobý trend.

V Ostravě se teď staví bydlení, které chybělo. I proto lidé odcházeli jinam. „Víme, že nám na území města chybí tisíce bytů. Ony ještě nejsou postavené, už se začínají prodávat a jsou hned pryč, takže vidíme, že ta poptávka je obrovská, veliká,“ říká náměstkyně primátora Lucie Baránková Vilamová (ANO).

Příští rok chce mít Baránková Vilamová nachystanou městskou koncepci bydlení, která má podpořit stavbu ještě více nájemních bytů a také vznik bytových družstev.