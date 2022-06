Ostravská univerzita neotevře obor stomatologie, zatím nedostala od ministerstva akreditaci

Ostravská lékařská fakulta stále nemá akreditaci na studium stomatologie. Učit budoucí zubaře přitom chtěla už od září. Termín už nestihne. Žádost o akreditaci přitom vysoká škola poslala už v lednu. Akreditační komise ale stále nemá důležité stanovisko ministerstva zdravotnictví. Zubaři přitom v kraji chybí. Ostrava 7:30 30. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ostravská Lékařská fakulta neotevře v září obor stomatologie, zubaři přitom v kraji chybí (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Moje letitá zubařka končí. Má 77 let a už je dost unavená. Tak jsem se přihlásil na VZP a poptal se jaká je situace. Tam mi bylo řečeno, že na to mají měsíc,“ říká Oldřich Dušek, který ze dne na den přišel o zubaře.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ostravská Lékařská fakulta neotevře v září obor stomatologie. Akreditační komise stále nemá důležité stanovisko ministerstva zdravotnictví

Představa, že by musel za stomatologem jezdit do vzdáleného města, ho trápí. „Mám tady další kolegy, kteří jsou ve stejné situaci. Dostali odpověď takovou, že nejbližší zubař je ve městě Jeseník. Kolega má 80 let. To si představte, jak může člověk v 80 letech, když ho bolí zuby, jet až někam do Jeseníku,“ dodává.

Kritický nedostatek zubařů v kraji vnímá i stomatolog Lubomír Beran, který pravidelně slouží na krajské zubní pohotovosti. „Ošetříme za rok tak 22 tisíc pacientů. Začal jsem si dělat statistiku. Zcela konkrétně jsem se vyptával lidí, jak dlouho nemají zubaře, kdy ztratili zubaře a tak dále,“ říká.

„Došel jsem k tomu, že 65 procent lidí, kteří přijdou na pohotovost, ji navštěvují proto, že nemají jinou možnost a nemají svého zubaře. Je to strašně špatná situace, protože my můžeme poskytnout základní pomoc a pak bychom měli předat pacienta jeho lékaři. Bohužel, když chceme, aby pacient přešel ke svému lékaři, tak nám řekne, že lékaře nemá,“ vysvětluje Beran.

Starostové desítek obcí v kraji apelují na stát kvůli chybějícím zubařům Číst článek

Otevření oboru stomatologie na lékařské fakultě by podle něj problém vyřešilo. „Dejme tomu prvních pět let to bude samozřejmě pasé, ale za pět let začne produkovat lékaře. A my je tady potřebujeme jako sůl,“ popisuje.

Lékařská fakulta podala žádost o akreditaci zubařského oboru v lednu. Předpokládala, že rozhodnutí bude mít ještě letos na jaře. Akreditační komise ale stále čeká na stanovisko ministerstva zdravotnictví, které je podle mluvčí fakulty Hany Hanke klíčové.

„Je stále šance a my pro to uděláme úplně vše, abychom tento obor otevřeli buďto mezi semestrálně, anebo nejpozději následujícího akademického roku, tudíž na podzim roku 2023,“ říká.

Ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že se výukou zubařů v Ostravě stále zabývá. Proč to tak dlouho trvá, ale neupřesnilo. Tlak z regionu ale roste. Ministerstvo po poslední schůzce s hejtmanem Ivem Vondrákem z hnutí ANO potvrdilo, že vznikne speciální pracovní skupina pro dostupnost zubní péče v regionu. Do dvou měsíců má navrhnout, jak situaci v kraji řešit.